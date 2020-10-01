Высотки «Башни Свободы» будто парят в воздухе.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
1 октября Челябинск снова погрузился в туман. Видимость серьезно затруднена. В аэропорту задержали рейсы, а водители снижают скорость на дорогах. МЧС разослало смс-предупреждения жителям о возможных ЧС.
Рады, пожалуй, непрозрачному воздуху только любители фотографий, которые не упускают возможность сделать атмосферные кадры и останавливаются для этого посреди улицы. А в туманном Челябинске и правда есть своя эстетика. Взгляните сами.
А Храм Александра Невского стал даже несколько таинственным.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Особую атмосферу туман предал и скверу на Алом поле.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Погруженный в туман Дворец пионеров.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Название отеля почти не разобрать.
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, завтра уже тумана не будет. Успевайте сфотографировать природное явление.
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Водителям сегодня было нелегко добираться на работу из-за плохой видимости. И из-за беспечности некоторых автомобилистов. Они не включали фары и противотуманные фонари.
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
У старой электростанции можно сегодня снимать фильмы ужасов.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Челябинцы второй день встречают утро в тумане.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
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