Аэровокзал не видно даже с земли, с неба — тем более. Фото: читатель КП

Из-за тумана в Челябинске не смогут приземлиться самолеты из Минвод, Казани, Ростова, Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы. Ожидается, что они прибудут до 15:00, сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова. Соответственно, обратный вылет из южноуральской столицы будет позднее.

Бортов, которые не могут покинуть воздушную гавань, в настоящее время нет. Некоторые авиакомпании, чтобы не ждать, улучшения погоды, везут пассажиров на автобусах в Екатеринбург. Так было с утренними рейсами в Сочи и московское Шереметьево.

— Самолеты приземлились в Кольцово и авиакомпания приняла решение по доставке пассажиров в Кольцово, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе аэропорта.

А между тем, «Победа» решила вовсе отменить рейсы Челябинск-Москва (№414) и Челябинск-Санкт-Петербург (№550). Пассажиры могут оформить возврат.

Ранее мы рассказывали о челябинских семьях, который возвращаясь с отдыха, неожиданно оказались в Казани.

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