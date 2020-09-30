Врач-терапевт рассказала о том, как защитить организм осенью и зимой

О том, как защитить себя от вирусов в межсезонье и о важности вакцинации в эфире радио «Комсомольская правда»-Челябинск (95,3 FM) рассказала врач-терапевт клиники «Источник» Наталья Любимова.

— Наталья Юрьевна, в СМИ все чаще появляется информация, что растет заболеваемость ОРВИ. Как защитить себя от болезни?

— В осенний период в целом повышается заболеваемость ОРВИ, от болезни не застрахован никто. Поэтому в первую очередь нужно соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки, избегать мест массового скопления людей, а вернувшись домой, промывать нос солевым раствором. Также важно вести правильный образ жизни: заниматься спортом, особенно аэробными нагрузками, которые укрепляют иммунную систему. Полезны пешие прогулки на свежем воздухе. Необходимо проветривать помещение, проводить сухую и влажную уборку.

— Многие списывают свое болезненное состояние на то, что дома просто холодно, а потому кутаются свитера в ожидании включения отопления и не открывают окна.

— Помещение проветривать надо обязательно. Если боитесь сквозняков, во время проветривания просто выйдите из этого помещения.

— Хочу спросить про грипп и прививки от него. Я себе поставила, на прививку ходили вместе с коллегами. И одна из нас заболела после вакцинации — температура на несколько дней. Как избежать таких неприятных последствий? И есть ли люди, которым в принципе можно эту прививку не ставить?

— Прививка нужна. Но чтобы ее поставить, нужно чтобы человек был здоров, то есть за две недели до вакцинации у него не было признаков респираторной инфекции. Даже небольшое недомогание, боль в горле, насморк — это все является противопоказанием. Именно поэтому перед постановкой прививки необходим осмотр врача-терапевта. Врач смотрит, есть ли противопоказания, оценивает анамнестические данные: наличие аллергии или хронических заболеваний. Потому что обострение хронического заболевания тоже может привести к тому, что вы не очень легко перенесете вакцинацию. Поставив прививку, вы не застрахованы на 100% от того, что не заболеете. Но даже если это случится, вы перенесете заболевания в более легкой форме без осложнений.

— А если человек аллергик? У моего товарища аллергия на кошачью шерсть, и как раз перед прививкой он подобрал котенка, чтобы затем пристроить. И вот он пришел на осмотр с аллергическим насморком, и ему отказали в постановке вакцины, хотя в целом он был здоров. Проявляться аллергии ведь может круглогодично, что делать таким пациентам?

— В первую очередь необходимо стабилизировать состояние по аллергии. Потому что введение вакцины при наличии рыхлой слизистой может способствовать проявлению заболевания.

— Почему именно осенью и зимой мы заболеваем гриппом? У нас настолько в этот период подрывается здоровье? Почему летом гриппом почти не болеют?

— Потому что летом светит солнце, которое убивает болезнетворные микробы и вирусы, а осенью идет похолодание, перепады температуры. Человеку может показаться жарко, он разденется, а потом замерзнет. Зимой тоже организм ослаблен от холодов, потому мы и болеем в это время часто.

— Вопрос от слушателя: если пропить витамины перед наступлением холодов, это поможет справиться с вирусами?

— Витамины — это в целом укрепляющее средство. Гарантии, что вы пропьете курс витаминов и не заболеете, никто не даст. Тем более витаминные комплексы должен назначать врач после обследования.

— При записи в клинику по телефону можно рассказать оператору о том, что болит голова или живот. Почему человека в первую очередь отправляют к терапевту, а не к узкому специалисту?

— Я вообще хочу сказать, что терапевт — это первый врач, который осматривает пациента. Потому что даже если пациент знает, что когда-то у него диагностировали гастрит, асейчасразболелся живот, никогда нет точной уверенности, что это проявление гастрита. Ведь боль в животе может быть вызвана даже проблемами с позвоночником, иногда заболевания сердца могут «отстреливать» в область желудка. Именно терапевт проводит дифференциальную диагностику, ставит предварительный диагноз и при необходимости направляет к узкому специалисту.

— То есть похода к узкому специалисту может и не быть? Только терапевт?

— Да, я хочу подчеркнуть, что врач-терапевт — это доктор, который лечит не только простуду, он лечит все!

— Есть такое мнение, что «осеннее обострение» и «весеннее обострение» — это не только про психику, но и про все остальные заболевания. Это так?

— Так. На самом деле обострение хронических заболеваний наблюдается даже чаще осенью, потому что идет перестройка организма, перепады температуры. Поэтому, имея хронические заболевания, необходимо регулярно посещать своего лечащего врача. Этот доктор будет вести наблюдение пациента, расписывать обследования, лечения и предупреждать обострения. Именно своевременное лечение и профилактика помогают избегать обострений.

— А как часто нужно делать профилактические визиты к терапевту, если жалоб нет?

— Каждый человек хотя бы раз в год должен посетить доктора и пройти профилактическое обследование организма: флюорографию, кардиограмму, сдать общие анализы крови и мочи, из биохимических показателей — проконтролировать уровень глюкозы и холестерина. Также рекомендуется осмотр терапевта. Если все нормально, человек и дальше ведет правильный образ жизни, и все у него замечательно. Однако отмечу, чем старше пациент, тем объем необходимых исследований становится больше, потому что с возрастом появляется риск развития различных заболеваний. Ну и не всегда человек знает, какие именно обследования нужно добавить.

— Это вы сейчас описываете чекап? Или чекап — это базовый минимум, в который что-то нужно добавлять?

— Вообще чекапы разрабатываются под возраст и пол человека. В нашей клинике разработали восемь вариантов чекапов для мужчин и женщин разного возраста, которые помогают понять, какой физический ресурс есть у человека.

Вы можете пройти чекап всего за два дня. Все начнется в кабинете терапевта с консультации и осмотра. Затем вас ждут в лаборатории, где возьмут биоматериал для исследований по многим показателям. Затем — УЗИ внутренних органов, электрокардиограмма и другие обследования. Полученные данные анализирует терапевт и некоторые врачи узкого профиля.

По итогам чекапа врач-куратор составляет план на год, где подробно и четко дает рекомендации по питанию, физическим нагрузкам, профилактике заболеваний, дополнительных обследований. Когда мы понимаем, какие заболевания грозят пациенту через 5-10 лет, мы можем это предотвратить уже сейчас.

Записаться на приме к специалистам клиники «Источник» можно по телефону: (351) 77-8888-7.

ci74.ru

На правах рекламы.