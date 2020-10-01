Дедушка-рокер из Челябинской области делает шляпы и аксессуары в стиле стимпанк

Необычные шляпы Сергея Поткина весьма впечатляют Фото: vk.com/Сергей Поткин

Heavy Metal Дед — именно так прозвали 60-летнего Сергея Поткина из Златоуста. Завсегдатай рок-фестивалей с детства обожает тяжелую музыку, а вместе с любовью к жанру пришла и различная атрибутика: футболки с черепами, кожаные сапоги, куртки и плащи.

Около 15 лет назад наш импозантный герой начал самостоятельно дополнять образ рокера и делать шляпы в стиле стимпанк. Получалось весьма недурно, на одном из фестивалей ему предложили делать больше вещей и организовывать выставки. Идея оказалась удачной — теперь аксессуары разлетаются как горячие пирожки.

— На концерте группы Metallica в Москве мы организовали выставку вещей, шляпы разобрали моментально, — рассказывает Сергей. — Они уехали на дальний Восток, в Иран, Германию, короче говоря, расходятся по миру. Людей удивляют мои шляпы. Каждый день ходить в них вряд ли получится, а вот пощеголять на концерте — самое то.

Heavy Metal Дед старается не пропускать ни одного рок-фестиваля Фото: Дело в шляпе/vk.com

В ассортименте у Сергея не только шляпы, но и различные маски, очки и фигуры. Материал для изделий может быть весьма неожиданным — из самовара мужчина сделал светильник, а к одной из масок приделал самые настоящие бычьи рога. Особый фурор такие вещи производят на рок-фестивалях и концертах, куда Сергей с удовольствием ездит вместе с женой.

Там же кроме выставок семейная пара организовывает и фотосессии. Все желающие могут примерить необычную атрибутику и сделать несколько снимков. Сергей признается, что люди выстраиваются в очередь — интерес бешеный. Такие фестивали приносят основной доход с творчества. Мужчина хочет раскрутить свой интернет-магазин, но пока получается с трудом. В основном заказы приходят от людей, знающих Хэви-Метал Деда, а ВКонтакте он создал группу с говорящим названием «Дело в шляпе».

— Одну шляпу у меня заказал солист группы «Год Змеи» — в ней он снялся в клипе. Семья меня поддерживает в творчестве, аксессуары мы делаем вместе с супругой и дочерью. Когда я работал машинистом электровоза, времени для творчества было не очень много, а после выхода на пенсию могу заниматься любимым делом. Кроме этого много занимаюсь с детьми, учу резьбе по дереву, провожу мастер-классы по изготовлению уральских сувениров.

Дома у мужчины имеется солидная коллекция Фото: Дело в шляпе/vk.com

Несмотря на свое прозвище, становиться дедом и уходить в закат Сергей не спешит. Его дочери 13 лет и жизнь бьет ключом. За последние десять лет мужчина несколько раз мелькал на экранах телевизора. Он появился в передаче «Сам себе режиссер», на «Дискотеке 80-х» вместе с женой объявлял группу Чайф со сцены, а в 2010 году даже выиграл автомобиль в капитал-шоу «Поле чудес». Первым ходом ему выпал сектор «Приз» на барабане, и даже предложенные Якубовичем 85 тысяч рублей не заставили Сергея передумать. В черном ящике лежали ключи от автомобиля «ЗАЗ Шанс».

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