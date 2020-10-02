Поселок Еланчик: пособие, как обмануть дольщиков

Помочь пострадавшему от застройщика не смогло даже вмешательство полпреда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Житель Миасса уже четвертый год пытается добиться возбуждения уголовного дела в отношении главы строительной компании. Ринат Хайруллов убежден, что его престарелого отца обманули почти на 6 миллионов рублей при строительстве дачи. Однако, несмотря на выигранные суды и множество подтверждающих документов, южноуральские силовики лишь «футболили» заявителя из инстанции в инстанцию, пока потерпевший не скончался.

Ни дачи, ни денег

История с «дачей преткновения» началась еще в 2007 году: тогда 70-летний житель Миасса Растам Хайруллов подписал договор об инвестировании строительства «Закрытого поселка «Еланчик» с ООО «Квадростройинвест» в лице директора компании Якова Окса. По сути, Хайруллов-старший стал участником долевого строительства, только на финише, во втором квартале 2009 года, должен был получить не квартиру в многоэтажке, а частный дом в загородном поселке.

Справка: Закрытый поселок «Еланчик» сегодня презентуется как комплекс элитной загородной недвижимости на берегу курортного озера. Застройка его продолжается с 2008 года, когда компания приобрела землю в районе деревни Сарафаново. За это время вокруг поселка не раз вспыхивали скандалы. Так, в 2017 году Чебаркульский городской суд рассматривал иск местной прокуратуры к застройщику и обязал снести два десятка строений, возведенных «Квадростроем» слишком близко от магистрального газопровода-отвода. Затем сам Яков Окс судился по этому поводу с ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Наконец, весной 2020 года управляющая компания ЖК «Еланчик» требовала от жителей поселка срочно внести плату за жилищно-коммунальные услуги, сообщая, что брелоки, открывающие въезд в поселок, будут перекодированы только у граждан, рассчитавшихся с долгами. Остальные не смогут проехать к собственным домам.

Однако случай с Растамом Хайрулловым, судя по изученной корреспондентом судебной практике, уникален: застройщик, нарушив сроки и условия возведения коттеджа, обязался вернуть заказчику деньги, но не только не сделал этого, но и умудрился спустя буквально два дня после подписания документов… перепродать дом другому клиенту. Добиться справедливости семья Хайрулловых не может уже 10 лет.

— «Квадростройинвест» не выдержал сроков строительства: дом закончили только к декабрю 2010 года, — пишет в обращении на имя полпреда по УрФО сын «дачного дольщика» Ринат Хайруллов. — После этого Яков Окс сообщил отцу, что объект построен значительно большей площади — 259,4 квадратного метра. В связи с этим заказчик предложил отцу произвести доплату в размере 1,947 миллиона рублей.

Нужных денег у семьи Хайрулловых не нашлось. Растам Гаязович вынужден был отказаться от сделки, тем более, что по условиям договора застройщик не имел права менять проект будущей дачи.

— Сначала мы не подозревали плохого, — рассказал Ринат Хайруллов. — В декабре 2010 года составили с Оксом соглашение об изменении договора инвестирования. Вложенные отцом 5,7 миллиона рублей «Квадростройинвест» обязался вернуть четырьмя платежами в течение 2011 года. Первый, в два миллиона, ждали до марта 2011 года. В апреле отец получил 150 тысяч рублей. И… все. Больше никаких денег папа так и не увидел.

Хайрулловы подали иск в суд. Разбирательство шло до середины 2012 года: юристы «Квадростройинвест» приводили множество доводов в свою пользу, в одном из заседаний, судя по документам суда (есть в распоряжении редакции) даже прозвучало, что генеральный директор компании не имел права подписывать документы! Тем не менее в июле 2012 года Калининский районный суд Челябинска признал правоту Хайруллова-старшего. Затем это же решение поддержала апелляционная инстанция. Однако к августу ООО «Квадростройинвест» было снято с налогового учета в Челябинске. Исполнительное производство ни к чему ни привело.

Хождение по полицейскому кругу

— Для меня и для моего отца было очевидно, что директор ООО «Квадростройинвест» Окс изначально вел себя недобросовестно при заключении договора об инвестировании, — писал Ринат Хайруллов в марте 2020 года в обращении на имя Николая Цуканова. — Я убежден, что целью заключения договора со стороны Окса было получение особо крупной денежной суммы от моего отца для использования в своих целях. Считаю, он изначально планировал построить за счет денег моего отца дом, не соответствующий условиям договора и перепродать его подороже. Так и произошло: Яков Окс построил за счет отца таун-хаус и продал его некоей Ольге Александровне Янцен, чье право собственности было зарегистрировано уже 27.12.2010 года — то есть практически одновременно с обещанием вернуть отцу израсходованные деньги!

По совету юристов Хайрулловы обратились в полицию с заявлением о привлечении Якова Окса к уголовной ответственности: по версии их адвоката, имело место не только злостное неисполнение решений суда, но и мошенничество в особо крупном размере — то есть преступления, предусмотренные сразу двумя статьями Уголовного кодекса.

Однако в правоохранительных органах встали на сторону застройщика: с августа 2016 года последовало несколько отказов в возбуждении уголовного дела (постановления и имена их авторов есть в распоряжении редакции). Полицейские сочли, что обман на 5,7 миллиона — это просто гражданско-правовые отношения между инвестором-Хайрулловым и застройщиком-Оксом. Причину, по которой директор «Квадростройинвест» не вернул инвестору деньги, хотя получил их задолго до этого, а после обещания отдать долги еще и успешно перепродал «дачу преткновения», в полиции даже не пытались выяснить. Зато объяснения Якова Мееровича немедленно подшивали к материалам.

Подтолкнуть полицию к более активным действиям миассцы попытались через прокуратуру. Надзорный орган действительно распорядился выделить материалы о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в отдельное производство и направить… в межрайонный отдел судебных приставов. Приставы же развели руками: взыскивать деньги не с кого, за прошедшие годы застройщик «Еланчика» перестал существовать как юридическое лицо.

Весной 2020 года уже сын Растама Хайруллова обратился к полпреду президента РФ по Уральскому округу Николаю Цуканову. Ринат Растамович, собственно, и был основной движущей силой всего процесса: за время разбирательств с «Квадростройинвест» его отец перенес два инфаркта. В феврале 2020 года Растам Хайруллов скончался.

Аппарат полпреда передал документы в прокуратуру Челябинской области для новой проверки. Увы, по словам заявителя, сама проверка проходила в дистанционном режиме: напомним, с конца марта в Челябинской области ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Поэтому Хайруллова-младшего никто на встречи не вызывал, сотрудники прокуратуры ограничились парой телефонных звонков. Наконец, уже в апреле, Ринат Растамович получил официальное письмо из главного надзорного региона (текст имеется в распоряжении редакции). Уже после принятия решения Хайруллов все-так встречался с проводившим проверку прокурором, но встреча носила уже чисто формальный характер.

Прокуратура, если вкратце, подтверждает законность решения суда о взыскании с «Квадростройинвест» почти 5,6 миллиона рублей, и тут же констатирует: поскольку такого юридического лица на сегодня не существует, взыскивать деньги не с кого, решение о прекращении исполнительного производства вполне законно. Заметим в скобках: на сегодня все тот же поселок «Еланчик» обслуживает управляющая компания управляющая компания… «КвадростройИнвест», директором которой является… Яков Меерович Окс.

Последний, кстати, чувствует себя полностью неуязвимым. В телефонном разговоре с редакцией Окс заявил, что никаких долгов перед семьей Хайрулловых не имеет, вдобавок обвинил Рината Хайруллова, в прошлом — руководителя дорожного-строительного предприятия Чебаркульского района, в том, что тот пытался разжиться недвижимостью за государственный счет. Более подробно комментировать свою точку зрения Яков Меерович отказался.

До царя далеко…

Семья Хайрулловых который год живет в тягостном недоумении: у них на руках решения суда, то есть одна из ветвей российской власти установила их правоту. Но другая — исполнительная власть — не только не претворила решение коллег в жизнь, но, наоборот, расписывается в собственной беспомощности: должник жив, дело его процветает, но взыскать деньги нет никакой возможности. Между тем истекают сроки исковой давности по привлечению руководства «Квадростройинвестов», действующего и канувшего в лету, к ответственности.

— Даже в период пандемии государство нашло возможность почествовать ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, детей войны, — говорит Ринат Хайруллов. — Мой отец, пусть и не воевавший, но работавший всю жизнь, не может вернуть собственные деньги, потраченные на дом, в котором он хотел провести последние годы. В итоге последние годы прошли в судебных тяжбах и нервотрепке, а власти расписываются в бессилии. Теперь я обязан добиться справедливого наказания для лиц, которые виновны в совершении преступления в отношении моего отца. Так же как и для должностных лиц, которые своим бездействием дискредитируют авторитет государственной власти и создают условия для невозможности исполнения судебных решений, принятых от имени Российской Федерации.