Автозавод «Урал» стал «Экспортером года»

Автозавод стал победителем в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (крупный бизнес)

Этап проводился министерством экономического развития Челябинской области. Автозавод стал победителем в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (крупный бизнес). Награждение по итогам конкурса состоялось 26 сентября в Челябинске. Награда была вручена генеральному директору Торгового дома АЗ «Урал» Александру Васильеву.

Отметим, что всероссийская премия «Экспортер года» проходит в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а окружной этап всероссийского конкурса в Уральском федеральном округе, участие в котором принимал и автомобильный завод «Урал», был организован АО «Российский экспортный центр».

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ

Победа присуждалась южноуральским организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте не сырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Конкурс проходил по номинациям: «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере высоких технологий», «Новая география», «Прорыв года». Из семи номинаций представители Челябинской области заняли лидирующие позиции в пяти — и в категории «Крупный бизнес», и в категории «Малое и среднее предпринимательство». Всего победителями и призерами окружного этапа конкурса в разных номинациях стали 11 южноуральских организаций и предпринимателей.

Автомобильный завод «Урал» победил в номинации: «Экспортер года в сфере промышленности» (среди предприятий крупного бизнеса), и это абсолютно обоснованно. Доля отгруженных на экспорт автомобилей сегодня превышает 20% общего объема продукции, реализуемой предприятием. Уральские грузовики за последние три года поставлялись в более чем 20 стран дальнего и 10 государств ближнего зарубежья, среди которых — страны Европы, Юго-Восточной Азии, Африки и другие государства.

Общероссийский этап конкурса состоится в ноябре.

ДОСТИЖЕНИЕ И СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ

Павел Яковлев, генеральный директор автомобильного завода «Урал»:

— Награда автомобильного завода «Урал» абсолютно заслуженная. Наши автомобили знает весь мир, и в планах предприятия — расти и развиваться дальше: мы хотим больше производить и больше продавать автомобилей, в том числе и на экспорт. Автозавод намерен расширять линейку своей продукции, поскольку рынок, в том числе и рынок других стран, требует разных моделей, а именно комфортных дорожных автомобилей. Мы уже начали выпускать дорожные автомобили капотной компоновки под различные специальные установки, а в следующем году будем выпускать дорожные грузовики бескапотной компоновки.

Александр Васильев, генеральный директор Торгового дома АЗ «Урал»:

— Эту награду расцениваем и как достижение, и как стимул к дальнейшему развитию. На сегодняшний день доля экспортных продаж автозавода «Урал» в общем объеме реализации автомобилей составляет порядка 20%. В наших планах в ближайшие годы увеличить долю экспорта до 25% от общего объема выпуска продукции. Для этого есть все основания: мы расширяем линейку нашей продукции и можем предложить своим клиентам как полноприводные грузовики для работы в сложных дорожных условиях, так и дорожные автомобили для стран с хорошо развитой дорожной инфраструктурой. Сегодня для дорожных грузовиков открываются новые рынки: это различные регионы Африки, Филиппины, Индонезия, страны Карибского бассейна, государства СНГ. У нас есть для этого необходимый потенциал, и наша задача — увеличить наше присутствие во всех регионах мира.

ДЛЯ СПРАВКИ

О региональном этапе конкурса «Экспортер года»

Организаторами регионального этапа конкурса ежегодно выступают министерство экономического развития Челябинской области и «Территория Бизнеса», одно из направлений работы которых — поддержка экспортно ориентированных предприятий. Помощь южноуральским компаниям заключается в организации участия в международных мероприятиях, сертификации продукции, переводе сайтов и документов на иностранные языки, сопровождении экспортных контрактов и т.д. За три года работы «Территории Бизнеса» поддержку получили 380 экспортно ориентированных предприятий, заключено 154 экспортных контракта.

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