Некоторые челябинцы предпочитают иные средства индивидуальной защиты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области наносит удары по всем сферам жизни. В регионе отменяются соревнования и культурные мероприятия, переносятся праздники и концерты. Проблему также осложняет всплеск сезонных заболеваний, связанных с ОРВИ.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 1 октября, в Челябинской области зафиксировано 16 829 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь обнаружили еще у 89 южноуральцев, девять из которых — школьники.

За сутки выписали 84 человека, а с начала пандемии вирус перебороли 12 898 человек. Под наблюдением специалистов сейчас находятся 3 402 пациента.

За прошедшие сутки умерли четыре южноуральца с коронавирусом. Непосредственно от COVID-19 скончались трое женщин 62, 68 и 80 лет. Также не стало 72-летнего пациента с хроническим пиелонефритом, хронической почечной недостаточностью, ковид у него стал сопутствующим диагнозом.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области запретили спортивные мероприятия с участием детей и подростков. Соответствующий приказ подписал министр спорта региона Леонид Одер.

— В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической ситуацией на территории Челябинской области… проведение физкультурных и спортивных мероприятий по возрастным категориям до 18 лет запрещено в Челябинской области, — говорится в документе.

При этом в пресс-службе минспорта подчеркнули, что несмотря на ограничения, занятия в секциях продолжаются в обычном режиме.

Коронавирус в Снежинске

Оперативный штаб по коронавирусу Снежинска ввел карантин в школах города с 5 по 18 октября включительно. При этом каждое образовательное учреждение будет самостоятельно принимать решение о введении дистанционного обучения.

Также со 2 по 18 октября на карантин уйдут учреждения дополнительного образования. Кроме того, в городе на этот период запрещены все массовые мероприятия.

Коронавирус в Челябинске

Ситуацию с коронавирусом в Челябинске осложнил всплеск сезонных заболеваний. У медиков и врачей, которые работают сверхурочно еще с начала весны, значительно прибавилось работы. В результате всех жителей столицы Южного Урала обслужить вовремя не получается. Поэтому в Челябинске приняли решение увеличить число скорых за счет бригад из соседних городов.

— Бригады направляются в места с огромной нагрузкой только тогда, когда они могут подключиться, помочь коллегам, когда это действительно необходимо. Такие маршруты у нас существуют, они были проработаны, и эффективно показали себя в период пандемии, в начальной ее стадии. Перемаршрутизация будет только в том случае, когда мы понимаем, что в соседнем городе помощь оказывается своевременно, а в Челябинске составляет продолжительное количество времени. Мы не отрываем, и не отдаем кому-то эти бригады. Это все делается совместными усилиями, с понимаем общей ситуации в муниципалитетах, — объяснили в пресс-службе минздрава.

В ведомстве добавили, что практика увеличения бригад уже была этой весной во время пика COVID-19.

Врачи ковидных отделений работают днем и ночью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 2 октября 2020 года.

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