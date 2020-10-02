В Карабаш за покупками и развлечениями

Утром первого октября жители Карабаша смогли посетить новый (и единственный в городе) торгово-развлекательный комплекс «Медь». Здесь горожан ждут многочисленные торговые отделы, фудкорт, детская комната и кинотеатр с уникальным для Южного Урала оборудованием.

Особенности карабашской логистики

Строительство ТК «Медь» стартовало в Карабаше в 2017 году. На сегодня работы завершены: новый комплекс, возведенный на месте бывшего городского рынка, уже принимает покупателей. Найдется место и для арендаторов: ТРК насчитывает больше шести тысяч квадратных метров площади.

— Наконец-то свершилось! — так отреагировала на долгожданную новинку первая посетительница ТК, ветеран «Карабашмеди» Антонина Маркина. — Мы с подругой с самого утра собирались посмотреть торговый комплекс. Очень удобно, что теперь в одном месте можно купить и одежду, и бытовую технику. А раньше мы за этим ездили в Челябинск.

Другие горожане уже оценили удобство, привычное жителям других муниципалитетов: многие товары, ту же бытовую технику, в Карабаше до сих пор купить было нельзя, за ней приходилось отправляться в соседние города. То же и с развлечениями: своего кинотеатра в городе в последние десятилетия просто не было. Теперь крупногабаритные покупки можно просто заказать по Интернету и не тратиться на междугороднюю доставку.

Свои плюсы видят и представители малого бизнеса: еще в середине 2010 годов пределом мечтаний для них был старый рынок, здание которого было построено в советские времена и трещало от обилия арендаторов. После сноса рынка число выгодных точек для торговли в городе серьезно сократилось, несмотря на усилия местных властей. Открытие «Меди» устраняет эту проблему.

Лазер для народа, серебро для «Меди»

Кинотеатр в новом ТК построен по последнему слову техники: во всех трех залах общей вместимостью в 249 мест работает система 3D, а экраны покрыты серебряным напылением. Но главное — для него закуплен проектор компании BARCO, оборудованный лазерным источником света. Таким до сих пор не мог похвастаться ни один кинотеатр Южного Урала.

По словам генерального директора сети «Континент Синема» Алексея Ворожцова, большинство кинозалов сегодня оборудованы ксеноновыми источниками света. При их использовании контрастность и яркость снижаются к краям экрана. Лазерный проектор обеспечивает стабильность изображения на всей площади, кроме того, он гораздо долговечней.

Точка притяжения для Карабаша

Кинотеатр заработал в полную силу с самого «технического открытия» комплекса. Даже те карабашцы, кто сразу не устремился на киносеансы, внимательно изучали афишу на будущее. Рядом с залами уже обслуживает посетителей фудкорт. Но многие посетители «Меди» уже в первые часы работы совершили покупки в торговых рядах. Кто-то наведался в отдел зоотоваров, а пришедшие с детьми — в отделы игрушек, одежды и обуви. Уже сегодня, по словам директора ТК Арсения Корнилова, в комплексе можно приобрести ювелирные украшения, одежду, косметику, хозтовары, бытовую технику и электронику. Впрочем, главный праздник — торжественное открытие комплекса — еще впереди. К нему приурочен старт очередных сюрпризов для горожан: например, заработает большой продуктовый супермаркет и детская игровая комната, в которой дизайнеры приготовили для маленьких гостей атмосферу сказочных тропических джунглей. За оставшиеся до открытия дни начнут работу новые отделы.

— Я от души поздравляю карабашцев с тем, что в городе открылся первый торговый центр, — заявил Арсений Корнилов. — Искренне надеюсь, что данный объект станет любимым местом шопинга, досуга и просто душевных встреч. Большое спасибо всем, кто приложил свои волю и труд для создания этого торгового комплекса.

Справка КП

Торгово-развлекательный центр «Медь» построен по инициативе Русской медной компании, которая владеет градообразующим предприятием «Карабашмедь». Это не первый объект, появившийся в городе благодаря работе РМК: ранее в рамках программы стратегического развития Карабаша был введен в эксплуатацию универсальный спортивный комплекс «Металлург», отремонтировано два детских сада и профилакторий «Синегорье», реконструирован Мемориал Славы, благоустроена набережная городского пруда. В ближайших планах строительство бассейна, нового жилого комплекса и газовой котельной.