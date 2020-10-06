Второй этап программы кэшбека стартует в октябре
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В октябре стартует второй этап программы кэшбека за отдых в России 2020. На этот раз условия куда более лояльные. Турфирмы надеются, что это поможет привлечь на Южный Урал туристов из других регионов. В этом плане первый этап оказался провальным.
— Приезжих туристов мы не увидели. Сам сайт московский, много туроператоров. Может «Южный Урал» так звучит, что желающих не оказалось, — разводит руками менеджер туроператора «Вершина тур» Людмила Самсонова.
Туристам они предлагали два варианта маршрута: по городам (Челябинск — Златоуст — Миасс — Чебаркуль — Касли) и по нацпаркам (Сугомак — Двуглавая сопка — Зюраткуль — Александровская сопка). Все с проживанием в комфортных гостиницах — никаких тебе спальных мешков и комаров.
— Мы пока не убираем эти туры, пусть висят. Стоимость 26-27 тыс. рублей. Наши туристы тоже могут ими воспользоваться, поскольку отправление из Челябинска, — отметила Людмила Самсонова.
Также южноуральцы могли приобрести туры со скидкой в другие регионы. Спрос был, правда не такой как ожидали, рассказали в бюро туризма «Спутик».
— Пользовались спросом Краснодар, Крым, Минводы, Калининград и Санкт-Петербург, — рассказала замдиректора по туризму Дарья Ерхова.
Среди предложенных программ были и походы в горы
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В туристическом агентстве «Авиаспектра» признались, что не продали ни одного тура. Связывают это с тем, что ни туристам, ни туроператорам не хватило времени подготовиться. Кроме того, отелям и базам отдыха разрешили работать с программой напрямую, соответственно некоторые бронировали без посредников.
В семейном курорте «Утес», который также участвовал в программе кэшбека, отмечают, что заявок на отдых было полно. Но кэшбек тут стал не причиной, а скорее приятным бонусом. Были обращения перебронировать отдых, чтобы оплатить картой «Мир».
— Гости из Челябинска у нас даже не на первом месте. Приезжают из Тюмени и Екатеринбурга. Также много туристов из Санкт-Петербурга, — рассказала представитель семейного курорта «Утес» Екатерина Захарова.
А МЕЖДУ ТЕМ
Миндортранс Челябинской области сообщил, какие авианаправления будут субсидироваться в 2021 годе. Ожидается, что из нашего региона можно будет улететь со скидкой в 15 городом. Еще по нескольким идут переговоры. Публикуем список маршрутов. Спойлер: есть даже Уфа.
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