Второй этап программы кэшбека стартует в октябре Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В октябре стартует второй этап программы кэшбека за отдых в России 2020. На этот раз условия куда более лояльные. Турфирмы надеются, что это поможет привлечь на Южный Урал туристов из других регионов. В этом плане первый этап оказался провальным.

— Приезжих туристов мы не увидели. Сам сайт московский, много туроператоров. Может «Южный Урал» так звучит, что желающих не оказалось, — разводит руками менеджер туроператора «Вершина тур» Людмила Самсонова.

Туристам они предлагали два варианта маршрута: по городам (Челябинск — Златоуст — Миасс — Чебаркуль — Касли) и по нацпаркам (Сугомак — Двуглавая сопка — Зюраткуль — Александровская сопка). Все с проживанием в комфортных гостиницах — никаких тебе спальных мешков и комаров.

— Мы пока не убираем эти туры, пусть висят. Стоимость 26-27 тыс. рублей. Наши туристы тоже могут ими воспользоваться, поскольку отправление из Челябинска, — отметила Людмила Самсонова.

Также южноуральцы могли приобрести туры со скидкой в другие регионы. Спрос был, правда не такой как ожидали, рассказали в бюро туризма «Спутик».

— Пользовались спросом Краснодар, Крым, Минводы, Калининград и Санкт-Петербург, — рассказала замдиректора по туризму Дарья Ерхова.

Среди предложенных программ были и походы в горы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В туристическом агентстве «Авиаспектра» признались, что не продали ни одного тура. Связывают это с тем, что ни туристам, ни туроператорам не хватило времени подготовиться. Кроме того, отелям и базам отдыха разрешили работать с программой напрямую, соответственно некоторые бронировали без посредников.

В семейном курорте «Утес», который также участвовал в программе кэшбека, отмечают, что заявок на отдых было полно. Но кэшбек тут стал не причиной, а скорее приятным бонусом. Были обращения перебронировать отдых, чтобы оплатить картой «Мир».

— Гости из Челябинска у нас даже не на первом месте. Приезжают из Тюмени и Екатеринбурга. Также много туристов из Санкт-Петербурга, — рассказала представитель семейного курорта «Утес» Екатерина Захарова.

А МЕЖДУ ТЕМ

Миндортранс Челябинской области сообщил, какие авианаправления будут субсидироваться в 2021 годе. Ожидается, что из нашего региона можно будет улететь со скидкой в 15 городом. Еще по нескольким идут переговоры. Публикуем список маршрутов. Спойлер: есть даже Уфа.

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