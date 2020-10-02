Держался на штырях: в МЧС рассказали, как спасли «человека-паука» со стены многоэтажки в Кургане

Очевидцы предполагают, что мужчина выполнял работы на фасаде дома. Фото: Типичный Курган/vk.com

Курганский человек-паук — так окрестили в Сети мужчину из Зауралья, который карабкался по стене многоэтажного дома на улице Технической. Инцидент произошел в пятницу, 2 октября. Пока одни снимали на видео, другие вызвали спасателей.

— Сообщение поступило около 7:03. Мужчина передвигался по крепежам для утеплителя стены. Спасатели установили автолестницу и подобрались к нему. Мужчину спустили с опасной высоты и передали сотрудникам полиции и скорой для осмотра, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Спасательная операция заняла около 40 минут. Как отмечают в МЧС, требовались четкие, выверенные действия и спешки как на пожаре быть не должно. Для спасения было задействовано две единицы техники и три человека.

В настоящее время с мужчиной беседуют сотрудники полиции.

— Мужчина 1991 года рождения. Он был трезв, — рассказала начальник отделения информации и общественных связей УМВД по Курганской области Елена Радаева.

Видео вызвало бурное обсуждение в соцсети. Не обошлось и без шуток типа «Съемки нового человека-паука», «когда забыл ключи», «полез к любимой». В комментариях курганцы также предполагают, что это был рабочий.

— Видно же, что на крыше двухэтажного пристроя люлька строительная лежит! А на крыше девятиэтажки крепления для этой люльки. Работал на высоте, готовил стену для обшивки утеплителем, люлька сорвалась, мужик успел ухватиться за штыри. Иначе бы рухнул вместе с люлькой! Мужику — респект! Столько продержаться на стене до приезда спасателей! — написал в комментариях Сергей Беккер.

В полиции не подтверждают, что это был рабочий. Жителем дома он также не является. Более подробная информация появится после того, как правоохранители завершат беседу с ним.

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