«Без Бога и везения никуда»: в Челябинске бойцы спецназа Росгвардии сдали экзамен на краповый берет

В испытании принимали участие 34 спецназовца. Фото: пресс-служба Росгвардии

Знак элиты спецназа: под Челябинском состоялся заключительный этап испытаний на право ношения крапового берета. За головной убор высшей формы отличия сражались 34 бойца отрядов специального назначения Росгвардии «Оберег» (Челябинск) и «Урал» (Нижний Тагил). Получили его единицы.

Экзамен сложный, можно сказать, за пределами человеческих возможностей. Кандидатам предстояло сдать нормативы по различным дисциплинам, после чего пробежать 12-километровый марш-бросок в полном боевом снаряжении. Затем проверка оружия, высотная подготовка и заключительное испытание — бой с несколькими сменяющимися соперниками.

В случае осечки или утраты патрона кандидат снимался с испытания. Фото: пресс-служба Росгвардии

Если что-то пошло не так — с испытаний снимают, причем на всех этапах. Кого-то не допустили перед самым стартом — переволновался, поднялось давление. Кто-то не смог продолжать бой.

— Помимо подготовки и мастерства хотелось бы сказать о простом человеческом везении. Как бы воин спецназа ни был готов, без бога и везения никуда. Есть нюансы. На высотной подготовке может магазин отсоединиться от автомата, не выстрелить автомат на контроле. Поэтому, везение нужно брать в расчет, — заместитель командира 23 отдельного отряда специального назначения по специальной подготовке Александр Ф.

12-километровый марш-бросок проходит в полном боевом снаряжении. Фото: пресс-служба Росгвардии

В испытаниях принимали участие отряды «Оберег» (Челябинск) и «Урал» (Нижний Тагил). Фото: пресс-служба Росгвардии

После всех испытаний — бой с несколькими сменяющимися противниками. Фото: пресс-служба Росгвардии

По итогам испытаний краповый берет получили четыре бойца.

Краповый берет не дает формальных преимуществ в виде, например, прибавки к зарплате. Но почет и уважение со стороны сослуживцев гарантировано. А предстоит выполнить ответственное задание, между краповиком и некраповиком всегда выберут первого.

Краповые береты получили четверо бойцов. Фото: пресс-служба Росгвардии

Не сдал — можно попытаться на следующий год. Правда придется проходить все испытания заново.

Те, кто не сдал в этом году, могут попробовать в следующем. Фото: пресс-служба Росгвардии

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