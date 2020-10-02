В Челябинске 73-летний постоялец дома престарелых сделал предложение руки и сердца в прямом эфире

Фото: пресс-служба минсоцотношений Челябинской области

В этом году для постояльцев домов престарелых во время пандемии коронавируса начали проводить праздничные онлайн-концерты. На них приглашают известных артистов со всей России. Проект получил название «Бабушка. Онлайн». Его организаторами являются активисты Общероссийского народного фронта.

— Чтобы поддержать пожилых людей из геронтологических центров во время режима самоизоляции, активисты Общероссийского народного фронта три месяца проводили для пенсионеров еженедельные концерты, праздничные и творческие встречи с известными деятелями культуры. Большой резонанс среди аудитории показал, что проект не потерял своей актуальности и сейчас, поэтому было принято решение продолжить инициативу. График мероприятий расписан до конца года, — сообщили в пресс-службе минсоцотношений Челябинской области.

Фото: пресс-служба минсоцотношений Челябинской области

Однако очередной праздничный онлайн-концерт, который проводился 1 октября в День пожилого человека, принес неожиданный сюрприз для многих его зрителей. После официальной части мероприятия микрофон взял в руки 73-летний постоялец Челябинского геронтологического центра Николай Мотлях. Он поздравил всех присутствующих с праздником и сделал предложение руки и сердца в стихах своей 66-летней возлюбленной Валентине Щукиной. Для женщины это стало полной неожиданностью. Она расчувствовалась и ответила согласием.

Фото: пресс-служба минсоцотношений Челябинской области

Как рассказали в ОНФ, Николай Мотлях живет в Челябинском геронтологическом центре уже 8 лет. Он активно занимается творчеством и даже солирует в хоре. В этом году он познакомился с Валентиной Щукиной. Пенсионер помогал женщине освоиться: они вместе гуляли, смотрели на звезды, а вскоре начал ухаживать за ней. Николай решил сделать предложение Валентине еще этим летом, но ждал подходящего момента. Мужчина подумал, что если он предложит ей выйти за него замуж в прямом эфире проекта «Бабушка. Онлайн» на глазах у тысячи человек, то она не сможет ему отказать. И не ошибся.

Фото: пресс-служба минсоцотношений Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru