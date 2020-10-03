Александр Качев вместе с женой воспитывал дочь. Фото: Григорий Тонких / Vk.com

В Челябинской области 2 октября скоропостижно скончался заместитель главы Миасса по городскому хозяйству Александр Качев. Об этом сегодня сообщил мэр города Григорий Тонких.

— Сегодня скоропостижно скончался мой заместитель по городскому хозяйству Александр Качев. Выражаю искреннее соболезнования семье и близким, — написал Григорий Тонких на своей странице в ВКонтакте. — Он был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком. Его уважали за грамотный подход к решению всех поставленных задач, за неравнодушное отношение к людям и обостренное чувство ответственности за дело, которому он посвятил жизнь. Уверен, светлая память об Александре Качеве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег.

В тяжелом состоянии Александр Качев попал в больницу 1 октября. По словам пресс-секретаря администрации Миасса Марины Рыкалиной, ему стало резко плохо на рабочем месте и его госпитализировали. Чиновник был доставлен в реанимацию, где его состояние оценили как тяжелое.

Причину смерти в мэрии не уточнили, сославшись на медицинскую тайну. По данным источника КП-Челябинск, близкого к ситуации, у Александра Качева случился инсульт.

Уроженцу Миасса Александр Качеву 2 декабря исполнилось бы 45 лет. Управлением, а затем комитетом по энергетике, транспорту и ЖКХ администрации родного города начал руководить с декабря 2012 года. Заместителем главы по городскому хозяйству работал с 2019 года.

Прощание с Александром Качевым состоится в понедельник, 5 октября, с 13:00 до 14:00 в траурном зале «Мемориала» на автозаводе.

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