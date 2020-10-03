Торт достался жителям Златоуста. Фото: Максим Пекарский / Vk.com

22-летний повар из Златоуста Егор Мязин приготовил авторский торт для премьер-министра России Михаила Мишустина. Его молодой человек приготовил вместе со студентами местного техникума технологий и экономики. Об этом субботу, 3 октября, сообщил мэр города Максим Пекарский.

— Егор Мязин только в прошлом году закончил это техникум, а уже работает в одном из лучших ресторанов Златоуста и выступает экспертом на поварском экзамене, — рассказал Максим Пекарский. — Вместе со студентами техникума Егор приготовил авторский торт и пригласил премьер-министра страны Михаила Мишустина в Златоуст его попробовать. Михаил Владимирович выразил сожаление, что находится далеко и не может отведать кулинарный шедевр. А вот златоустовцы могут. Здорово, что у нас есть такие талантливые, профессиональные и, главное, любящие свой город, ребята.

Десерт Егор Мязин готовил вместе со студентами. Фото: Максим Пекарский / Vk.com

С премьер-министром страны Егор Мязин общался в режиме видеосвязи в минувшую пятницу. Мишустин в этот день находился с рабочим визитом в Ростове и «созванивался» с директорами, выпускниками и студентами колледжей. Егор как раз выступал в качестве эксперта на демонстрационном экзамене по поварскому делу. Сам он проходил аналогичные испытания год назад, после чего получил работу в родном городе.

— Сегодня мы отмечаем 80-летие профессионального образования, поэтому мы приготовили для вас торт, — сказал Егор Мязин Мишустину. — Сегодня с утра его делали со студентами. Вас, Михаил Владимирович, пригласить в Златоуст.

Чиновник поблагодарил повара и сказал, что в правительстве всегда найдется место для профессионалов.

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