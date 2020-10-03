За последние две недели это уже вторая госпитализация Ильи Коломейского в ковидный госпиталь. Фото: Илья Коломейский / Vk.com

Директор челябинского камерного театра Илья Коломейский заболел коронавирусом. Это уже вторая госпитализация его в ковидный госпиталь ГКБ №2 в течение последних двух недель. Об этом в субботу, 3 октября, он сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом КП-Челябинск.

— Я еще нахожусь в ковидном госпитале, — рассказал Илья Коломейский. — Попал в больницу еще 20 сентября. Лежал восемь дней, после чего меня выписали. Я уже наделся, что иду на поправку, но, к сожалению, организм сказал: «Ай-я-яй, давай еще немножко полежим». Собственно говоря, уже третий день я снова здесь.

Директор камерного театра лежит в обычной палате. Помимо него, от коронаивируса в госпитале сейчас лечатся еще два человека. Говорит, что больше всего проблем доставляет пневмония.

— Симптомы практически у всех, кого я видел за время своего возлежания здесь, практически одинаковые. Это продолжительная температура, одышка и слабость. В редких случаях — потеря обоняния, — отметил Илья Коломейский. — Обычно, когда легкая форма, люди вкус и запах не ощущают. У каждого здесь при заселении берут мазки, поэтому я точно знаю, что у меня ковид. Но проблемы для организма созданы пневмонией. Именно с ней как раз и борются наши родные врачи.

Скрывать от окружающих, что его настиг COVID-19, Илья Коломейский не стал. На своей странице в ВКонтакте сегодня он сделал пост-признание, в котором попросил окружающих бережнее относиться к своему и чужому здоровью.

— Так как добрая половина моих знакомых и друзей уже и так в курсе, а с кем-то вообще повезло (хотя, исходя из обстоятельств, везение прямо спорное) лежать в одной палате или больнице, донесу лучше сам информацию до немногочисленных оставшихся. Сегодня ровно две недели, как я «сковидился». Где заразился? Кто ж его знает... Может, от Трампа? Или он от меня, — пошутил он и призвал всех не забывать о ношении маски, использовании антисептика и социальной дистанции.

Коломейский отметил также, что койки в ковидных центрах заняты, дополнительные выставляют в коридорах.

— Не факт, что вам повезет переболеть в легкой форме. Включайте голову. Берегите себя и своих близких, и помните: «Любовь - это дистанция», — добавил он.

Только за минувшие сутки в регионе зафиксировали 93 новых случая COVID-19. Среди них — шесть школьников.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября.

В Челябинской области с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе.

С всплеском сезонных инфекций работы у медиков, которые пашут сверхурочно с весны, прибавилось работы. Из-за этого в Челябинске решили увеличить число скорых за счет бригад из соседних городов.

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