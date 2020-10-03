Врачи призывают беречь свое здоровье людей всех возрастов. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Пандемия коронавируса не дает расслабляться. Ежедневно в Челябинской области число зараженных COVID-19 растет. Причем болеют не только взрослые, но и дети. Но непростая эпидемическая обстановка не мешает некоторым учреждениям игнорировать соблюдение масочного режима, за что они попадают в поле зрения надзорных ведомств.

КОРОНАВИРУС В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Минздраве озвучили суточную статистику по заболеваемости коронавирусом. Данные не утешительные — зарегистрированы 93 новых случая COVID-19. При этом шесть из них — это школьники. С начала пандемии число заболевших достигло 17 012.

Инфографика: Коронавирус74.рф

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли пять пациентов. Непосредственно от COVID-19, по данным ведомства, скончались 80-летний мужчина и 66-летняя пенсионерка. Смерть еще трех человек, у которых был диагностирован коронавирус, наступила по другим причинам. Скончались два 73-летних дедушки и 81-летняя бабушка.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Больничные палаты при этом покинули 33 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 943 человек. Под присмотром врачей остаются 3530 зараженных.

Ежедневные сообщения о все новых выявленных случаях COVID-19 не помешали международным аэропортам Челябинска и Магнитогорска не соблюдать масочный режим. Теперь их ждут масштабные проверки. Проводить их будут сотрудники прокуратуры вместе с Роспотребнадзором.

Прокуратура проведет проверку вместе со специалистами Роспотребнадзора. Фото: пресс-служба аэропорта

Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, сотрудники воздушных гаваней свободно пускали в здания посетителей без средств индивидуальной защиты. Эти нарушения удалось определить по записям с камер видеонаблюдения. Маски на надевали не только посетители, но сотрудники расположенных в здании торговых точек. За безалаберность нарушителям может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

КОРОНАВИРУС В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Пренебрегать своим здоровьем все-таки не стоит. И к этому активно призывает директор челябинского камерного театра Илья Коломейский. Он тоже заболел коронавирусом и сейчас лежит в ковидном госпитале ГКБ №2. Это уже вторая его госпитализация в течение последних двух недель.

За последние две недели это уже вторая госпитализация Ильи Коломейского в ковидный госпиталь. Фото: Илья Коломейский / Vk.com

В телефонном разговоре с корреспондентом КП-Челябинск Илья Коломейский рассказал, что впервые попал в больницу с коронавирусом еще 20 сентября. После восьми дней лечения его выписали домой. Но не тут-то было. Организм дал сбой и директор камерного театра вновь оказался на больничной койке.

Говорит, что лежит в обычной палате. Помимо него, от коронаивируса в госпитале сейчас лечатся еще два человека. Больше всего проблем ему доставляет пневмония.

— У каждого здесь при заселении берут мазки, поэтому я точно знаю, что у меня ковид. Но проблемы для организма созданы пневмонией. Именно с ней как раз и борются наши родные врачи, — отметил Илья Коломейский. — Где заразился? Кто ж его знает...

Скрывать от окружающих, что его настиг COVID-19, он не стал. На своей странице в ВКонтакте он сделал пост-признание, в котором попросил окружающих бережнее относиться к своему и чужому здоровью. Койки в ковидных центрах заняты, дополнительные выставляют в коридорах, поэтому людям, по его мнению, стоит не пренебрегать ношением масок, использованием антисептиков и соблюдением социальной дистанции.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 4 октября 2020 года.

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