Накормить и уложить спать: в Челябинской области собирают продукты для медведя, который собирается впасть в спячку

Медведь по кличке Малыш не раз оказывался в центре скандалов. Фото: Гражданский патруль

Медведь по кличке Малыш проживает на трассе между Бакалом и Саткой рядом с кафе «Берлога». Там для него специально отведен вольер. Хозяин животного умер этой весною, и сейчас за косолапым присматривает один из сотрудников заведения. Однако выполнять в одиночку работу по уходу за таким большим зверем, вызывают затруднения.

Сейчас уже осень, а косолапому нужны продукты на зиму для того, чтобы впасть нормально в спячку. О том, что медведю необходима помощь, рассказал челябинский активист Александр Васильев.

— Мне в инстаграм написала девушка и попросила помочь собрать продукты. Я их планирую сам туда повезти. Заодно и посмотрю, что еще можно будет сделать, — рассказывает Александр Васильев. — У меня есть знакомые, которые держат медведя на аэродроме. Посоветуюсь также и с ними. За зиму может и придумаем что-нибудь.

Сбор провизии для Малыша осуществляется в Копейске в зоомагазине «Дай Лапу», что находится по адресу Коммунистический проспект, 29. Неравнодушных просят привезти для медведя по возможности следующие продукты: яблоки, груши, картофель, кабачки, тыква, свекла, морковь, капуста, салат, ржаной хлеб, овсянка, мясо, рыба.

Медведь с детства живет в вольере. Фото: vk.com / Дарья Соколова

Напомним, медведь по кличке Малыш живет в вольере возле придорожного кафе уже 13 лет. Местные жители говорят, что родился топтыгин в передвижном зверинце. Еще медвежонком хозяева отдали его владельцу общепита.

Судьбой медведя интересовался ветеринар Карен Даллакян. Правда, это было восемь лет назад. Тогда появилась информация, что зверь умирает от голода. Известный ветврач в составе комиссии отправился к вольеру, чтобы помочь животному.

В мае этого года о Малыше снова заговорили. Выяснилось, что после смерти хозяина кафе за медведем перестали ухаживать: вольер давно не убирался, животное сидит в грязи, а в кормушке у него комбикорм. О произошедшем даже узнал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он приезжал в это место и поручил проверять медведя, следить за его состоянием и помогать с едой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru