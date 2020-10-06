В сети появились фото фестиваля ЗОЖ в Челябинске «Осенний батл»

Забивали шайбу, катались в тачках и преодолевали полосу препятствий — в минувшую субботу самые активные челябинцы приняли участие в молодежном фестивале здорового образа жизни «Осенний батл», который состоялся в Саду Победы.

Проверить свою силу, скорость и ловкость собрались учащиеся образовательных учреждений города, общественных организаций, предприятий и компаний. Мероприятие прошло в рамках молодежно-спортивного общественного движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» при поддержке управления по делам молодежи администрации Челябинска. Соорганизатором соревнований выступил Центр общей физической подготовки URALSTRONG под руководством известного на Южном Урале стронгмена Дмитрия Кононца.

— Подобный фестиваль здорового образа жизни проводится в Челябинске уже второй год подряд. Очень надеемся, что этот праздник станет доброй и полезной городской традицией, — комментирует руководитель регионального общественного движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» Владислав Пидуков.

Команда КП-Челябинск проходила испытания совместно со спортсменами баскетбольного клуба Челбаскет. Кстати, накануне наши баскетболисты вернулись с юбилейного двадцатого Кубка России среди мужских команд. Там они выступали после трехлетнего перерыва и показали достойный результат. Поэтому наши комсомолки не переживали: с такими парнями любое испытание сможем преодолеть.

Все участники «Осеннего батла» могли выбрать состязания в одной из трех дисциплин: командные фитнес-состязания (команда из пяти человек); военно-спортивная игра «Лазертаг» (Турнир по «LazerBATTL — команда из шести человек); ГТО-эстафета (команда из пяти человек).

Пока команды соревновались за звание лучшей, ведущий Виктор Дорошенко ни на минуту не давал заскучать зрителям и болельщикам. Среди них разыграли конкурсы, а самым активным вручили призы от партнеров: спортивные часы, спортивное питание, сертификаты на спортивную экипировку, беспроводные наушники.

В свою очередь Центр общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска и волонтеры-медики обучили всех желающих правильному измерению артериального давления и дали возможность потренироваться в проведении сердечно-легочной реанимации на манекене.

Более 300 участников состязаний показывали свой лучший результат, хотя на самом деле важным в этом празднике здорового образа жизни стала не победа, а участие и, конечно же, яркие, незабываемые эмоции.

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