Автозавод «Урал» начал конвейерную сборку нового автомобиля повышенной грузоподъемности

«Урал-9593» расширяет линейку продукции завода и увеличивает возможности установки на шасси «Урал» специальных тяжелых надстроек различного назначения

Преимуществом автомобиля «Урал-9593» является его колесная формула 8х8 — равномерная и оптимальная нагрузка на мосты дает улучшенные показатели проходимости и грузоподъемности.

На автомобильном заводе «Урал» в сентябре 2020 года началась конвейерная сборка принципиально нового четырехосного автомобиля «Урал-9593» с колесной формулой 8х8 и полной массой до 44 тонн. Автомобиль расширяет продуктовую линейку предприятия и увеличивает возможности установки на шасси «Урал» специальных тяжелых надстроек различного назначения.

Автомобили «Урал-9593» собираются на главном конвейере предприятия в едином потоке с другими модификациями

РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ

В 2020 году будет собрано и реализовано семь таких автомобилей: это шасси под тяжелые крановые установки производства Челябинского механического завода (ЧМЗ). Крановые установки будут переданы корпоративному заказчику автозавода «Урал» — ПАО «Сургутнефтегаз».

Преимуществом автомобиля «Урал-9593» является его колесная формула 8х8: равномерная и оптимальная нагрузка на мосты дает улучшенные показатели проходимости и грузоподъемности, допустимая нагрузка на два передних моста может достигать 18 тонн, нагрузка на мосты задней тележки — 26 тонн. Грузоподъемность нового шасси — до 30 тонн. Увеличенная до 8000 мм монтажная длина расширяет возможности для установки специальных тяжелых надстроек различного назначения, в том числе строительных, крановых, нефтегазовых.

С УЛУЧШЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Впервые широкой общественности «Урал-9593» был представлен в 2017 году на международной выставке «Строительная техника и технологии-2017» в Москве (с 2018 года — bauma CTT RUSSIA). Далее была выпущена опытно-промышленная партия, одна из машин которой — 50-тонный автокран производства ЧМЗ — проходит опытную эксплуатацию в подразделениях «Сургутнефтегаза». Результатом опытной эксплуатации стало дальнейшее взаимодействие с данным деловым партнером и поставка партии из семи машин.

Автомобиль оснащен двигателем ЯМЗ-653 мощностью 422 л. с. экологического класса «Евро-5» (крутящий момент — 2000 Нм), 16-ступенчатой коробкой передач и 2-ступенчатой раздаточной коробкой. Кабина — бескапотная, со спальным местом, с улучшенными параметрами эргономики, тепло- и шумоизоляции.

Автомобили «Урал-9593» собираются на главном конвейере предприятия в едином потоке с другими модификациями. Напомним, всего на главной сборочной ленте автозавода «Урал» может собираться 250 модификаций техники «Урал».

В КЛАСС ТЯЖЕЛЫХ АВТО

Павел Яковлев, генеральный директор автозавода «Урал»:

— На шасси «Урал» размещается широкий ряд специальной техники, и этот перечень постоянно расширяется. Однако есть такое навесное оборудование, которые можно установить только на шасси повышенной грузоподъемности. Это тяжелые краны, целые цементировочные заводы, другая спецтехника для нужд наших клиентов. И сегодня мы эту задачу выполнили — создали новый автомобиль: это грузоподъемное шасси для размещения тяжелых агрегатов. С выводом в конвейерное производство большегрузного «Урала» с колесной формулой 8х8 полной массой 44 тонн автозавод «Урал» перешел в класс тяжелых автомобилей, в котором до сих пор не был представлен.

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