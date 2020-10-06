«Умные домофоны» приняли участие во всероссийских учениях по гражданской обороне

2 октября 6500 устройства компании «Интерсвязь» «заговорили» в унисон с единой системой оповещения. В 11:45 зазвучали сирены, а домофоны голосом диктора начали декламировать сообщение со следующим текстом: «Внимание! Проводится техническая проверка канала оповещения».

Тренировка с использованием автоматизированной централизованной системы и комплексной системы экстренного оповещения населения проходит два раза в год. Она существует для уведомления граждан в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, катастрофы или стихийного бедствия. Обычно сообщение передают электросирены, установленные на крышах зданий и в общественных местах. «Умные домофоны» впервые приняли участие в проверке.

— Все проекты в рамках «Умного города» имеют, в первую очередь, социальную направленность. Мы всегда находимся в процессе поиска вариантов для расширения функциональности, разработки идей, которые будут полезны людям. Подключение «Умных домофонов» к системе оповещения — одна из них. Первый запуск прошел успешно. Мы будем и дальше развивать это направление, — рассказал генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин

Оповещение населения через домофоны имеет ряд преимуществ перед традиционными способами. Благодаря умным устройствам горожане могут слышать не просто вой сирены, предупреждающий о неком ЧС, но и получают «объяснение» что конкретно произошло. Сообщение может содержать и подробную инструкцию с планом действий. Соцопросы показывают, что лишь 30% жителей страны, знают как реагировать на различные экстренные ситуации.

Немаловажной является возможность подавать информацию через «Умные домофоны» адресно. Система позволяет транслировать сообщение локально: в конкретном районе, дворе, доме.

Также «Умные домофоны» в будущем будут покрывать «слепые места» всеобщей системы оповещения. Устройства компании «Интерсвязь» устанавливаются и в частном секторе, где отсутствуют электросирены. Зачастую жители таких территорий рискуют остаться в неведении о чрезвычайной ситуации.

Первый запуск оповещений через «Умные домофоны», несмотря на большое количество устройств, прошел с технической точки зрения на высоком уровне. А значит, в будущем разработки компании «Интерсвязь» могут стать постоянной действующей частью единой системы оповещения населения.

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