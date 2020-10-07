«Выплатите 95 млн и я уйду с миром»: владельца грузинского центра в Челябинске обязали снести незаконные постройки на следующей неделе

Грузинский центр начал строиться еще в 90-е Фото: Ирина ФАДЮШИНА

16 октября — такой срок определил суд для сноса незаконных построек возле грузинского центра на улице Красноармейской. Но собственник — экс-лидер национальной диаспоры Владимир Пертия заявил, что делать этого не намерен.

Он просит оставить его в покое и считает, что можно будет найти инвесторов и довести культурный центр до ума. Второй вариант — выкупить у него все постройки за 95 млн рублей — в такую сумму оценила долгострой независимая экспертиза.

Владимир Пертия не оставляет надежды достроить центр Фото: Ирина ФАДЮШИНА

ЗАКОН (НЕ)СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН

Просто так взять и снести постройки нельзя. По закону, нужен проект и он стоит денег. Да и техника не бесплатная. Поэтому хлопоты возлагать на плечи собственника.

До «дня икс» осталось около недели, но, кажется, даже приставы слабо верят в том, что придя на место, они увидят руины.

— Если ничего не будет сделано, владельца привлекут к административной ответственности и назначат новые сроки. Уголовной ответственности тут не предусмотрено, — объясняет помощник руководителя УФССП России по Челябинской области Ольга Шебанова.

И так может продолжаться довольно долго. Сейчас приставы ведут поиски проектной организации, но оплачивать все придется из бюджета, а потом взыскивать с собственника.

ЧТО НЕ ТАК С ГРУЗИНСКИМ ЦЕНТРОМ?

Владимир Пертия начал строить грузинский центр еще в 90-е. Тогда в районе площади павших не было ни моста, ни офисных центров. На первых этажах планировалось сделать ресторан, секции для детей и прочие общественные пространства. Верхние этажи должны были стать жилыми — квадратные метры он пообещал семьям выходцев из бывшего СССР, которые помогали со стройкой. Собственно, сейчас они и сам Пертия живут в недострое.

Выдержки из мирового соглашения Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В городе менялась власть, менялась экономическая ситуация. Постепенно бизнес грузинской семьи — ресторан и торговые точки — пришел в упадок. Достраивать стало не на что.

Когда строили первые уровни развязки Братьев Кашириных — Российская, власти забрали часть земли, вспоминает экс-глава грузинской диаспоры. Основное противостояние между мэрией и Владимиром Пертией началось с осени 2017 года. В городе начали наводить лоск к саммитам ШОС и БРИКС, которым не суждено было состояться, плюс решили достроить мост. Тогда и появилось распоряжение об изъятии земли для муниципальных нужд.

ПЕРЕМИРИЕ

— Мне предлагали 13,5 млн рублей. Когда сделали независимую экспертизу и цена поднялась до 95 млн, они [мэрия] поумнели и пошли на мировую, — рассказал Владимир Пертия.

Заключение экспертизы Фото: Ирина ФАДЮШИНА

При этом Пертию обязали снести здание кафе, которое используется как склад, и автомойку, сооруженную между домами. Также, согласно мировому соглашению, Владимир Пертия обязан привести в порядок внешний вид построек и провести работы по благоустройству. Но и этого не было сделано.

— Они одно ломают, второе ломают. Где у меня время заниматься благоустройством? У меня 5 тыс. пенсия, они мне бизнес погубили, распугали спонсоров. Они [спонсоры] говорят: «Тебя снесут, я все потеряю», — продолжает Владимир Пертия.

Суд обязал демонтировать вывески, снести автомойку и летнее кафе Фото: Ирина ФАДЮШИНА

По его словам, неприметная автомойка помогает им выжить.

— Мы создаем рабочие места, чтобы у других людей была возможность жить достойно, чтобы не искали пропитание в мусорных ящиках, — отмечает он.

Летнее кафе давно используется как склад Фото: Ирина ФАДЮШИНА

«НЕПРИЯТНОСТИ ГАРАНТИРОВАНЫ»

В конце сентября Владимир Пертия направил обращение в Кремль, где просит найти справедливого решения. Еще одну бумагу он отправил в мэрию Челябинска.

— Если вы предложите экзекуцию, этот беспредел буду снимать на видео и все информбюро буду информировать о том, какой национализм происходит в городе Челябинск. Так как по-другому не могу это понять. И неприятности будут гарантированы. Остановите судебных приставов, отзовите назад устаревшее распоряжение, никому не нужное, и дайте мне спокойно завершить строительство и находить инвесторов. Жду незамедлительного решения вопрос, время не ждет, — говорится в обращении на имя Натальи Котовой.

Такое письмо было направлено Наталье Котовой Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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