ТОП-5 важных beauty-процедур этой осени: пройдите это немедленно

Осень — прекрасное время обновить гардероб и заняться своей внешностью. После солнца и сухого воздуха наша кожа нуждается в питании, увлажнении и обновлении. Какие косметические процедуры особенно актуальны в осенний период, рассказали специалисты сети салонов «Клеопатра» в Челябинске.

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Разобраться во всем разнообразии косметических процедур, которые сегодня предлагает индустрия красоты, довольно сложно. А тем более понять, что подходит именно вам и какой курс процедур необходим. Именно поэтому салоны «Клеопатра» объявили акцию: бесплатную первичную консультацию врача-косметолога. Дипломированный опытный специалист проведет осмотр, составит анамнез с учетом имеющихся аллергических проявлений и наличия хронических заболеваний, а также поможет составить комплексную программу из необходимых процедур. Кроме того, здесь вы получите важные рекомендации по домашнему уходу за лицом и телом.

Расскажем о пяти важных beauty-процедурах этой осени.

Чистка лица и пилинг: избавляемся от ненужного

Наверняка после жарких летних дней многие из нас замечали появление на лице пигментных пятен, отмечали сухость кожи, расширенные поры и высыпания.Маскировать недостатки кожи средствами декоративной косметики — не выход. Эксперты рекомендуют избавиться от проблем с помощью некоторых косметических процедур.

К таким относятся чистка лица аппаратным или механическим способом. В результате кожа очищается от черных точек и ороговевших чешуек.

На процедуру чистки лица приходят не только дамы — и для мужчин важна опрятная внешность и ухоженное лицо. Также это услуга популярна среди подростков: ведь проблемная кожа становится таковой только при отсутствии должного ухода.

Именно осенью начинается сезон пилингов, они бывают разных видов в зависимости от проблем и особенностей кожи.

Биоревитализация: нелишнее увлажнение

Иссушенный летний воздух приводит к обезвоживанию кожи, в результате чего она выглядит тусклой и дряблой, решить проблему поможет процедура биоревитализации. Это инъекционный способ, главным героем которого является гиалуроновая кислота. Такая процедура устраняет излишнюю сухость или жирность кожи, может решить проблему гиперпигментации и сделать контур лица более четким.

Биоревитализация проводится курсом, частоту процедур вам посоветует косметолог, исходя из состояния вашей кожи. Однако те, кто уже воспользовался данной услугой, отмечают: эффект после первой процедуры равен месячному усиленному уходу за кожей с нанесением всевозможных масок и кремов.

Кстати, эту процедуру могут делать и молодые девушки в качестве профилактики преждевременного старения кожи, ведь увлажнение и уход лишними не бывают.

Барофорез: красота без инъекций

Сухая, увядающая кожа, мимические морщины, расширенные поры, пигментация и воспаления на лице — с этими проблемами поможет справиться новая процедура — барофорез.

По эффективности она не уступает мезотерапии, но при этом не травмирует кожный покров. Специальный состав сыворотки с пептидами проникает в глубокие слои кожи и интенсивно воздействует на клетки, создавая эффект омоложения и подтяжки. Данная процедура может использоваться даже при повышенной чувствительности кожи.

Положительные изменения кожи клиенты замечают уже после первой процедуры, длительность курса определяет косметолог.

Лазерная эпиляция: гладкая кожа за разумные деньги

Вот уже много лет визитной карточкой салонов «Клеопатра» является лазерная эпиляция. За более чем 20 лет работы «Клеопатра» зарекомендовала себя как эксперт в данной процедуре. Линейка оборудования постоянно обновляется, что позволяет избавиться от нежелательных волосков эффективно и максимально комфортно.

Эпиляция с помощью александритового лазера позволяет удалить волосы как на теле, так и на лице. Процедура не занимает много времени, а для достижения максимального результата требуется гораздо меньше сеансов.

Именно осенью, когда солнечная активность низкая, лазерная эпиляция пользуется особой популярностью.

Специально для новых клиентов в «Клеопатре» действуют особые акции на лазерную эпиляцию:

— подмышки — 2 990 рублей;

— бикини — 1790 рублей;

— глубокое бикини — 3 990 рублей;

— тотальное бикини — 4 990 рублей;

— голени — 6 990 рублей.

Эти цены сохраняются за клиентом и на последующие процедуры.

Скорее выбрасывайте бритву и записывайтесь на первичную бесплатную консультацию по телефону в Челябинске: (351) 790-60-90.

Оздоровительный массаж: вернуть красивую осанку и избавиться от целлюлита

Избавиться от усталости, болей в спине, расслабиться и подтянуть фигуру — на это способны волшебные руки массажистов салона «Клеопатра». В штате работают профессиональные остеопаты и мануальные специалисты.

Как ни велик современный технический прогресс, но именно профессиональные руки массажиста помогают достигнуть нужного эффекта. Профильное образование и многолетний опыт специалистов массажа салонов «Клеопатра» позволяют оценить ситуацию каждого клиента с учетом показаний и противопоказаний и провести соответствующий курс процедур.

Разнообразные техники массажа позволяют расслабить мышечную и нервную систему, достичь релаксации, усилить кровообращение в тканях, добиться эффекта лимфодренажа. Как результат — повышение тонуса кожи и сосудов, избавление от мышечных спазмов и целлюлита и общее улучшение самочувствия.

Записаться на процедуры и уточнить интересующую информацию можно по телефону салонов «Клеопатра» в Челябинске: (351) 790-60-90.

Адреса салонов в Челябинске:

ул. Кирова, 9;

ул. Пушкина, 56.

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