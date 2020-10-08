Пока Куршевель для нас закрыт, можно покататься и в Челябинской области Фото: Артур ЛЕБЕДЕВ

Челябинская область примет участие во втором этапе программы кэшбека за отдых в России 2020, которая стартует 15 октября. На этот раз условия куда более лояльные: проживание от двух ночей (вместо пяти), ограничений по минимальной цене нет, размер возврата 20% от стоимости (но не более 20 тыс. рублей).

— Я рада сообщить, что второй этап нашей программы доступных путешествии стартует уже 15 октября 2020 года. С этого момента и вплоть до 5 декабря можно будет приобрести туры и гостиничное проживание. В поездки можно будет отправиться с момента старта продаж и до 10 января 2021 года, то есть включая Новый год и Рождество, — написала в своем Instagram глава Ростуризма Зарина Догузова.

Купить путевки можно напрямую у отелей, через туроператоров, а теперь добавились еще и туристические агрегаторы. Ну и самое главное условие — оплатить все это удовольствие картой «Мир». Только, прежде чем оплатить, убедитесь, что выбранный вами вариант участвуют в программе.

Челябинские туроператоры надеются, что более лояльные условия и длительные сроки помогут привлечь не только тех клиентов, которые хотят отправиться из Челябинска в другой регион, но и тех, кто захочет отдохнуть на Южном Урале.

— Так как программа туристического кэшбека федеральная и прием заявок от туроператоров и коллективных средств размещения ведется непосредственно Ростуризмом, то мы узнаем об участии южноуральского турбизнеса только с запуском сайта Мирпутешествий.рф. Но уже сейчас можно сказать, что три туроператора, которые приняли участие в первом этапе программы кэшбека («Спутник», «Вершина-тур» и «Авиаспектр») подтвердили нам, что стартуют снова. Также ожидается участие наших курортных отелей — «ФонГрад» на озере Тургояк, семейного курорта «Утес» и других, — рассказала заместитель директора Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова.

Между тем, строить прогнозы по притоку туристов сейчас очень сложно, отмечает Ирина Чиркова. С одной стороны, границы по-прежнему закрыты, а россиянам хочется интересно провести новогодние каникулы, а наш турбизнес готов предложить разнообразные формы отдыха — от горнолыжных туров до spa-уикенда.

— С другой стороны, мы видим, что пандемия коронавируса не ослабевает. И любой турист, планируя отпуск через несколько месяцев, задумывается о том, будет ли он здоров в эти даты, сможет ли он добраться до нужного места? Поэтому мы ожидаем, что основными гостями наших курортов в Новый год, скорее всего, будут жители Челябинской области и окрестных регионов, которым программа кэшбека позволит сэкономить пятую часть затрат на отдых, — добавила Ирина Чиркова.

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