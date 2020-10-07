Мировые звезды на сцене Челябинской оперы: музыкальный подарок от Группы ЧТПЗ

Для челябинцев играли звезды мирового уровня — пианист Николай Луганский и симфонический оркестр Татарстана под управлением маэстро Александра Сладковского. Фото: Евгений Шерягин.

После долгого ожидания в Челябинске начался очередной театральный сезон. Знаковым мероприятием этой осени стали музыкальные встречи в оперном театре «Группа ЧТПЗ приглашает». Два вечера по инициативе акционеров Группы ЧТПЗ для челябинцев играли звезды мирового уровня — народный артист России пианист Николай Луганский и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением маэстро Александра Сладковского.

Александр Сладковский и Николай Луганский. Фото: Евгений Шерягин.

— Сегодня в зале присутствуют не только наши сотрудники и студенты образовательной программы, но и работники культуры города и области, для которых музыка является ежедневным трудом. Концерты «Группа ЧТПЗ приглашает» стали традицией для Челябинска, в этом году мы встречаемся уже дважды, — подчеркнул на открытии председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ», председатель попечительского совета Челябинского театра оперы и балета им. М.И. Глинки Андрей Комаров. — Я рад, что в рамках нашего вечера мы не только послушаем потрясающую музыку, но и наградим детей.

Председатель попечительского совета Челябинского театра оперы и балета Андрей Комаров и пианист Николай Луганский вручили дипломы юным талантам. Фото: Евгений Шерягин.

Дипломы за преданность миру музыки и стремление к профессиональному совершенствованию из рук акционера группы ЧТПЗ Андрея Комарова и пианиста Николая Луганского получили ученики музыкальных школ Челябинска. И в зал полились прекрасные звуки.

Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Сергей Рахманинов писал для друга-виртуоза. Сложнейшая партитура, богатая палитра эмоций, невероятная техника исполнения… Николай Луганский отыграл этот шедевр по памяти, совершенно без нот. Музыка лилась из сердца прославленного музыканта. Уверенную игру пианиста поддержали бархатные звуки оркестра.

Играет симфонический оркестр. Фото: Евгений Шерягин.

— Это полный восторг! Из-за пандемии я давно не была в театре. И вот такое мощное начало сезона! Великолепная музыка, великолепное исполнение. Описать свои чувства трудно, они переполняют, — признается начальник управления по работе с персоналом Группы ЧТПЗ Марина Базылева.

— Я редкий гость на подобных мероприятиях. Сегодня я ощутила чувство полета. Классика в таком исполнении дарит море положительных эмоций, — добавляет начальник отдела оплаты труда Группы ЧТПЗ Екатерина Сырвачева.

Безопасность прежде всего: все зрители были в масках. Фото: Евгений Шерягин.

За два вечера музыкальные встречи Группы ЧТПЗ посетили более тысячи человек. В роли зрителей побывали сотрудники Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов, студенты корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии», деятели культуры и искусства, педагоги, а также одаренные дети — воспитанники школ искусств, в том числе Детской школы вокального искусства при оперном театре.

Фото: Евгений Шерягин.

О своем вокальном таланте 15-летняя Вероника Шуман из Копейска узнала случайно. Девочку за компанию пригласили петь в школьном хоре, а потом на спонтанном кастинге в детском лагере ее заметили педагоги из оперного театра. Сегодня Вика уже сыграла в детском мюзикле «Посмотри, как я летаю» и наравне со взрослыми артистами выходит на сцену в спектакле «Паяцы».

— Занятия музыкой требуют полной отдачи. И я стараюсь выкладываться на все сто. Было очень приятно, что меня отметили, — замечает Вика. Она мечтает работать в оперном театре.

— Наша школа — кузница талантов. Благодаря таким встречам со звездами классического искусства ребята понимают, на кого им равняться. Они обязательно должны видеть, что нет предела совершенству и что достичь музыкальных высот реально, — говорит руководитель Детской школы вокального искусства заслуженный артист России Борис Каплун.

Еще чуть-чуть, и эти юные исполнители будут блистать на сцене, радуя город своим талантом. А пока Челябинск будет жить в предвкушении новых музыкальных встреч.

В завершение музыкального вечера маэстро Александр Сладковский отметил, что музыка — это самый удивительный подарок для тех, кто ее любит, и призвал сохранить верность этому удивительному чувству.