«Бежали раздетые через горящий коридор»: пожарный из Троицка спас семью по дороге на работу

Николай спас семью из четверых человек по дороге на работу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Челябинской области

Пожарный из Троицка Николай Курченко спас семью с тремя детьми, не успев доехать до работы. Дом на Карла Маркса, 24 загорелся ранним утром, пока все спали. Спасатель признается: оказался в тех краях случайно — заехал на автозаправку.

— Сначала заметил облако дыма, а когда подъехал, увидел, что дым идет из-под крыши, и углу дома уже проскакивал огонь, — вспоминает Николай Курченко. — Выбежал из автомобиля и начал стучать в окна. Никто не отвечал. Попытался войти в дом, но входные ворота были закрыты, пришлось их сломать. Забежал во двор, входные двери тоже были закрыты, стал стучать в окна.

Николай работает водителем пожарной машины. Фото: 31-я пожарно-спасательная часть Троицка

Наконец удалось разбудить хозяйку. Вместе с ней в доме были трое детей.

— Весь дом был в дыму, в коридоре полыхал огонь и уже перебросился на второй этаж. Люди в шоке были, охали, да ахали. У них паника. В такой ситуации 99% либо кричат, либо плачут. Вышли в чем были: девушка в ночнушке, парни в трусах. Я их посадил сначала в машину, а потом отправил детей к соседям, потому что на улице уже было прохладно, а они абсолютно раздеты, — добавил Николай Курченко.

Вот так выглядит дом после пожара. Фото: ОНДиПР по городу Троицку, Троицкому, Октябрьском и Чесменскому районам

Оказался в нужное время в нужном месте, отмечает Николай. Если бы он выехал на пять минут позже, у этой истории мог быть другой финал — семья рисковала отравиться угарным газом.

Опытный спасатель сразу узнал у хозяйки где стоять газовые баллоны и где отключается электричество, упростив задачу своим коллегам, которые мчались на помощь.

— Один баллон с газом находился на кухне, второй пустой — в прихожей, где и начался пожар. Что полный, что пустой баллон, они оба опасны при пожаре. Возможно, был бы взрыв, там могли быть более серьезные последствия для соседних строений, — пояснил он.

Мать с детьми поблагодарили Николая, и коллеги не оставили без внимания героический поступок.

— После этого мы случайно столкнулись в магазине, мать с дочкой поблагодарили добрым словам, а парни руку пожали. Коллеги сказали: молодец, так держать. Я думаю, каждый бы из товарищей так поступил.

Фото: ОНДиПР по городу Троицку, Троицкому, Октябрьском и Чесменскому районам

Установлена причина пожара — короткое замыкание.

— Полностью уничтожена кровля крыши с обрешеткой, ванная комната, прихожая. Где была душевая, прогорел потолок. На втором этаже комната тоже вся выгорела. Там же был прогар наверх, в чердачное помещение. В остальных комнатах закоптились стены, оплавилась пенопластовая плитка на потолке, — сообщили КП-Челябинск районном отделе надзорной деятельности и профилактической работы.

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