Лох-несские чудовища и «взорванная» береза: на берегу озера в Челябинской области появились «природные» скульптуры

В Челябинской области теперь есть свое Лох-несское чудовище. Фото: Гильдия современной скульптуры

На Урале прошел первый фестиваль ленд-арта «Острова». 20 скульпторов со всей России создали 12 впечатляющих инсталляций из природных материалов: дерева, камней, соломы, металла и других. Теперь на озере Сунгуль, где проходил фестиваль, поселились Лох-несские чудовища, а также другие удивительные существа.

Ленд-арт — направление в искусстве, возникшее в США в конце 1960-х годов, в котором создаваемое художником произведение было неразрывно связано с природным ландшафтом.

В Челябинской области некоторые работы художники посвятили самоизоляции и ограничениям из-за коронавируса. Волнующая весь мир тема, легла в концепцию фестиваля.

— Название фестиваля «Острова» придумано не просто так. Мы пошли не от географии, а от метафорического смысла. Каждый находился на своем острове и был разделен океаном ограничений и вот мы, наконец, собрались, чтобы сделать творческий акт, сотворить какое-то чудо и, наконец. объединиться в творческом порыве, — говорит арт-директор фестиваля Константин Евдокимов.

Предлагаем вам полюбоваться наиболее интересными арт-объектами. Увидеть скульптуры вживую можно на территории загородного клуба на озере Сунгуль. Правда, вход платный. Стоимость для взрослых — 300 рублей, для детей — 150.

Эта инсталляция со «взорванной» березой называется «Русский бунт». Автор Юра Мистрюков, Рязань. Фото: Гильдия современной скульптуры

Работа «К Мечте». Создана творческим тандемом Ижевск-Подмосковье, Марией Соловатовой и Львом Брюхановым. Фото: Гильдия современной скульптуры

«Ерш музыкальный». Скульптура интересна тем, что во время ветра металлические трубки издают «мелодию». Авторы Рустам Исмагилов, Владимир Южаков. Фото: Гильдия современной скульптуры

Это одна из самых монументальных и сложных работ фестиваля «Сто миллионов лет». Создана супругами из Перми Алексеем и Мариной Татариновыми. Фото: Гильдия современной скульптуры

Автор этих трехметровых стульев Кирилл Баир из Королева. Инсталляция называется «Диалог». Фото: Гильдия современной скульптуры

Таких улитки - две и они движутся друг к другу. Работа так и называется «Навстречу». Авторы: Наталия Скареднова и Екатерина Перова. Фото: Гильдия современной скульптуры

А в этих фламинго из металла и стекла отражается осенний пейзаж. Безумно красиво! Фото: Гильдия современной скульптуры

Сколько простоят объекты, сказать сложно. По словам художников, философия ленд-арт в том, что объект остается на волю природы. Этот носорог, например, стоит на территории комплекса уже два года. Фото: Гильдия современной скульптуры

А эта скульптура сохранилась только на фото...

... поскольку ее сожгли по сценарию программы фестиваля. Фото: Гильдия современной скульптуры

Художники создали и другие скульптуры людей, которые можно увидеть на берегу озера. Фото: Гильдия современной скульптуры

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