Власти Челябинска объяснили, зачем у школ и садиков нужны заборы вдоль дорог

Перильные ограждения на перекрестке ул. Плеханова и ул. Пушкина направляют пешеходов на «зебру» и не дают перебежать через дорогу в неположенном месте. Фото: Ольга АНТОНОВА

Мнение горожан по поводу установки перильных ограждений вдоль дорог в Челябинске разделилось. Поборники модного урбанизма видят в монтаже металлических конструкций нарушение безбарьерной среды, откат назад в планировании городского пространства. Но у экспертов свое мнение. Сотрудники Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска пригласили журналистов на оживленный перекресток улиц Плеханова и Пушкина. Здесь нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный «зеброй» и соответствующими знаками. Неподалеку от перекрестка расположена школа № 121, институт музыки, детский сад. Дорогу через оживленный перекресток пешеходы переходят по зебре. Металлическое ограждение, установленное на 50 метров от пешеходного перехода в обе стороны, исключает риск нарушения правил дорожного движения, когда бы дорогу человек перебегал в неположенном месте. Согласитесь, это важно!

БЕЗОПАСНОСТЬ — В ПРИОРИТЕТЕ

— Много говорится о том, что ограждения якобы портят облик города, — говорит начальник отдела обеспечения безопасности дорожного движения Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ксения Кондратова. — Но администрация города обязана исполнять Федеральный закон № 443 «Об организации дорожного движения», который говорит о приоритете безопасности дорожного движения над иными потребностями населения. На данном нерегулируемом пешеходном переходе нанесена разметка, оборудована искусственная неровность, установлены дублирующие дорожные знаки. Чтобы водитель мог обнаружить пешехода. Ограждения направляют пешеходов на переход, делая их путь максимально безопасным.

До конца года металлические ограждения появятся еще у нескольких пешеходных переходов вблизи челябинских детсадов, школ, вузов. Комитет дорожного хозяйства вместе с ГИБДД провел обследование магистралей города, выявив опасные участки. За соблюдением федерального закона в части организации безопасности дорожного движения следит прокуратура. Выбирали те образовательные учреждения, которые находятся вблизи дорог.

Когда журналисты работали на переходе, к «зебре» подошли две девушки, студентки института музыки. Мы спросили, как они относятся к металличестукому ограждению вдоль дороги.

— Нормально, — пожали плечами девчушки. — Главное же — безопасность.

СТАТИСТИКА ПРОТИВ ЭМОЦИЙ

Об актуальности работ говорит статистика дорожно-транспортных происшествий. По данным ГИБДД города, за девять месяцев 2020 года в мегаполисе случилось 103 ДТП с участием пешеходов. Под колесами автомобилей погибли восемь человек, 95 получили ранения.

В совершенствовании улично-дорожной сети участвует и Государственная инспекция дорожного движения.

— Вблизи пешеходных переходов, вблизи образовательных организаций пешеходные ограждения нужны для пресечения нарушений правил дорожного движения и недопущения выхода пешеходов, в том числе и детей, в неустановленном месте, — пояснила старший инспектор отдела пропаганды БДД ГИБДД УМВД Росси по Челябинску Алена Безменова.

ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

Кстати, у металлического ограждения вдоль дорог есть зеленая альтернатива — живая изгородь, которая формируется из кустов кизильника блестящего. В этом году на улицах Челябинска высажены тысячи растений. Набрав силу и рост, кустарник переплетается между собой, образуя настоящую стенку. Кизильник отлично формуется, и в нашем городе есть примеры, когда зеленые стрелки пролегают вдоль магистралей, обозначают собой разделение полос. В будущем, когда живая изгородь подрастет не менее чем до метра, часть металлических ограждений можно будет убрать. Об этом заявили в КДХ. Впрочем, уточняют эксперты, все зависит от конкретной дорожной ситуации.

Альтернатива металлическим звеньям – живая изгородь. Фото: Ольга АНТОНОВА

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