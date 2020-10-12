Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 13 октября 2020: такси развезут больных на КТ, а «Металлург» остался без тренера

В регионе продолжает действовать масочный режим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области этой осенью вновь начало расти. Тем временем в регионе ожидается поставка трех тысяч вакцин от новой болезни. Она должна уже придти в этом месяце.

— В первую очередь вакцину получат те, кто находится в группе риска: медработники и педагоги. Но даже три тысячи не хватит на всех желающих, это незначительное количество. Говорить о полной вакцинации к концу года — это утопия, — рассказала Ирина Гехт.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро, 12 октября, зарегистрировали 95 новых случаев, девять заболевших — школьники. С начала пандемии в регионе 17875 человек заразились COVID-19.

За сутки выписали и отправили домой 75 пациентов, всего 13438 человек переболели коронавирусом.

За день умерло шестеро зараженных. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием:

— пациент, 83 года: диффузный кардиосклероз, гипертоническая болезнь;

— пациент, 80 лет: острое нарушение мозгового кровообращения, гипертрофия миокарда;

— пациентка, 80 лет: гипертоническая болезнь, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 65 лет: морбидное ожирение, сахарный диабет, дыхательная недостаточность;

— пациентка, 79 лет: диффузный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность;

— пациент, 55 лет: острое нарушение мозгового кровообращения, отек головного мозга.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Чтобы разгрузить работу скорой, региональные власти решили подключить таксистов к транспортировке больных с подозрением на ковид. Теперь на компьютерную томографию пациентов будут возить на такси. Услуга будет действовать в Челябинске и Магнитогорске. Об этом журналисту КП-Челябинск сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Мы встречались с представителями «Яндекс.Такси». На этой неделе решим вопрос, чтобы разгрузить скорую помощь, и машинами такси доставлять людей до компьютерной томографии, до больницы. Для того, чтобы скорая помощь работала непосредственно с тяжелыми пациентами, — рассказала замгубернатора.

Гехт также добавила, что оплачивать эту услугу будут из «благотворительных средств».

Гехт сообщила, что теперь больных с подозрением на ковид будут возить до больниц на такси Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние несколько недель все больше чиновников и политиков заражаются коронавирусом. Вчера, 12 октября, стало известно, что новую болезнь подхватил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

— Министр находится дома, на самоизоляции. Чувствует себя хорошо, — сообщили в пресс-службе министерства финансов региона.

Болезнь у регионального министра финансов протекает в легкой форме. Фото: pravmin74.ru

Напомним, ранее с диагнозом COVID-19 госпитализировали министра спорта Челябинской области Леонида Одера. Помимо этого, новую болезнь выявили у министра промышленности региона Павла Рыжего. Он проходит лечение в больнице. Также коронавирусом заразиись вице-губернатор Анатолий Векшин и мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Коронавирус в Златоусте

Крупный скандал, который возник на прошлых выходных из-за перепрофилирования единственного роддома города в ковидную базу, наконец-то разрешили. Теперь всех рожениц из Златоуста будут направлять в областной центр и роддом №2 Миасса.

— Если потребуется экстренная помощь, она будет оказана на месте, в гинекологическом корпусе под кураторством специалистов перинатального центра, — сообщили в Минздраве. — Кроме того, повышен приоритет вызовов скорой помощи для рожениц — к таким пациентам машина будет выезжать в первую очередь.

В ведомстве заверили, что практика перенаправления тяжелых пациенток из Златоуста в Миасс отработана и дает хорошие показатели по рождаемости. В женской консультации принимать будущих мам будут в обычном режиме.

Коронавирус в Магнитогорске

В Магнитогорске на 59-м году жизни скончался водитель скорой помощи. У него была диагностирована коронавирусная инфекция. Как сообщили в Минздраве Челябинской области, мужчина проработал в медицине более 15 лет.

— Пользовался заслуженным авторитетом и уважением в коллективе, всегда готов был прийти на помощь. Его отличали доброта и жизнелюбие, отзывчивость и неравнодушие к проблемам людей, — сообщили о водителе скорой помощи в ведомстве.

Главный тренер ХК «Металлург» Илья Воробьёв пропустил в понедельник, 12 октября, матч своих подопечных с ЦСКА. У него был выявлен коронавирус.

— У главного тренера первично положительный результат теста. Он изолирован от команды, — сообщили в пресс-службе магнитогорского клуба.

На время отсутствия Воробьева сейчас исполняет обязанности главного тренера Фредрик Стиллман.

Коронавирус в Челябинске

В городе продолжается санобработка общественных мест Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске возобновится санитарная обработка подъездов и дворов. Такое поручение дала мэр Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании, 12 октября. Она также отметила, что работу необходимо тщательно проконтролировать.

— Статистику по всем управляющим компаниям нужно контролировать каждый день, — заявила Наталья Котова. — Нужно не просто смотреть, а именно проверять дворы и подъезды.

Помимо дворов в городе продолжат обрабатывать остановки — за прошедшую неделю было продезинфицировано 53 единиц. Рейды в общественном транспорте тоже не проходят зря, уже оштрафовали двух водителей без масок. Что касается предприятий торговли и общепита, то в 97% случаев сотрудники соблюдают масочный режим.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 13 октября 2020 года.

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