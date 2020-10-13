Новая инфекционная клиника в Челябинске прирастет площадями

Губернатор Алексей Текслер и первый заместитель главы региона Ирина Гехт на стройплощадке инфекционной больницы в Малой Сосновке. Фото: gubernator74.ru

ОКРУЖИМ БУДУЩИХ МАМ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

— Ирина Альфредовна, принято решение перепрофилировать здание роддома в Златоусте под ковидный госпиталь. У народа решение власти вызвало обратную реакцию. Это был единственный вариант решения размещения коек для лечения коронавирусных больных?

— Да. Решение о перепрофилировании родильного дома в Златоусте под ковидный госпиталь продиктовано ростом заболеваемости в городе. Ковидная база, рассчитанная на 77 коек, заполнена более чем в два раза, поскольку есть тяжелые пациенты и мы не отказываем в госпитализации. Некоторые пациенты лежат в коридоре, ожидая выписки; другие — заселения в палату. Понимая, что еще две — три недели мы будем находиться на этом уровне, было принято единственное решение для Златоуста о перепрофилировании родильного дома. Потому что там небольшое количество родов: от двух до трех в сутки. Во-вторых, потому что рядом, в Миассе, есть совершенно современный родильный дом, другого уровня, с индивидуальными родзалами, например. Это всего 40 км от Златоуста: расстояние не является критичным. Плюс, родильный дом в Миассе обладает всей инженерной инфраструктурой: кислородной подводкой к койкам, возможностью разделить «чистые» и «грязные потоки». На новой госпитальной базе мы развернем 100 коек, а в случае уплотнения — и больше.

Потому решение о перепрофилировании для Златоуста крайне важно, это крайне важно для пациентов, особенно с пневмониями, которые нуждаются в госпитализации.

Единственный минус: главврач не провел беседы с персоналом, не объяснил всю ответственность момента. Потому что, к сожалению, персонал выступил против перепрофилирования, и сложившаяся ситуация многих проявила по-настоящему. Мы видим, без отдыха работают врачи ковидных госпиталей; знаем, как тяжело сейчас службе «скорой помощи». В сутки по области диспетчеры скорой принимают до 2,5 тыс. вызовов. С областной больницы, с областной детской больницы врачи уходят на госпитальные базы, понимая, что не хватает рук. Здесь же получилась обратная ситуация: гинекологи заявили, что не будут работать на ковидной базе. Мы никого принуждать не будем, но это тоже показатель уровень моральной ответственности. В то числе, и перед жителями города.

Настрой медиков передался горожанам. В выходные в Златоусте побывали специалисты областного перинатального центра. Все беременные женщины проконсультированы, осмотрены. Более того, будет вестись динамическое наблюдение женщин. В случае чего, они будут госпитализированы не только в родильный дом Миасса, но и в областной перинатальный центр в случае наличия патологий у мамы или ребенка.

Сейчас ситуация нормализовалась. Все нас услышали: никто не оставит рожениц без медицинской помощи. Более того, мы ее усилили, подключив специалистов областного перинатального центра. Но на сегодняшний день это единственное решение для Златоуста, которое поможет оказать помощь достаточному количеству болеющих пневмониями.

— Такая ситуация сложилась только в Златоусте или есть еще территории, где нужно принимать экстренные кардинальные решения?

— Больше нигде. Мы перепрофилировали и родильный дом в Магнитогорске, и врачи просто «встали под знамена» и начали работать с коронавирусными больными. У нас сегодня практически все медики обучены по программе инфекционных болезней. Все могут оказывать эту медицинскую помощь. У нас перепрофилирован родильный дом N 8, родильный дом N 9, клиника медакадемии борется с коронавирусом, в роддом больницы N 2 поступают будущие мамы с ковидом. Они справляются с потоком родов, потому что мы стараемся максимально окружить женщин заботой и вниманием.

Гость программы "Тема дня" на радио "Комсомольская правда" - первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Фото: Валентина ВАГАНОВА

БОЛЬНИЦА — КОНСТРУКТОР

— В выходные дни вместе с губернатором вы побывали на строительстве инфекционной клиники в Малой Сосновке. Как сейчас выглядит стройплощадка?

— Стройплощадка на 70 % закончена, если говорить в общей массе работы. Где-то это и 80 и 90 % по отдельным решениям. У нас нет другого варианта, кроме как 1 ноября завершить все строительные работы. Далее несколько дней отводится на пусконаладочные работы, дооснащение оборудованием. Больницу надо запускать, чтобы разгрузить городские больницы, заполненные сегодня достаточно плотно.

Работы ведутся параллельным методом, и общая готовность здания больницы - 70 %. Фото: gubernator74.ru

— Больница рассчитана на 100 коек. Но в случае необходимости вместит 500 пациентов.

— Палата в 23 квадратных метра по проекту рассчитана на одну койку. Но в городских больницах на такой площади размещается три — четыре койки. Потому мы планируем, что 500 пациентов примет больница с учетом коридоров, конечно, на крайний случай. Коридоры просторные, мы предусмотрели точки подвода кислорода и в коридорах.

Более того, губернатор поручил проектировщикам предусмотреть продление отделений-«лучей» с точки зрения дополнительных площадей и коек. Здание, напомним, возводится, как конструктор, модулями. Башкирия строит уже вторую такую клинику, мы же пошли по пути увеличения мощностей. Через неделю будут предложены проектно-технические решения. Но это ни в коем случае не скажется на планах открытия больницы и ее работы. Будут параллельные процессы.

— Встает кадровый вопрос новой больницы.

— Пока у нас есть проблемы с подбором врачей. Долгое время врачи-инфекционисты у нас не были популярны. Поэтому сегодня мы сделали заказ в медакадемию для подготовки врачей-инфекционистов за счет областного бюджета. Несколько докторов из ОКБ N 3 пошли на переобучение и хотят работать в новой больнице. И терапевты переучиваются на инфекционистов и готовы туда идти. Средний медицинский персонал идет активно. Больница действительно современная, открываются совершенно новые возможности и условия для работы. На территории есть уникальное общежитие, бесплатное для медперсонала. Плюс, благоустройство территории — все условия для врачей созданы. Даже если мы сразу не укомплектуем больницу персоналом, применим вахтовый метод, он зарекомендовал себя в других регионах страны. С главным врачом ОКБ N 3, структурным подразделением которой станет новая больница, мы на постоянном контакте.

— А если говорить шире о кадровом голоде в системе здравоохранения региона, нам не хватает около 1,5 медработников: врачей и среднего медперсонала?

— По всей области — да. Но эта ситуация характерна не только для Челябинской области — для России в целом. И потому беспрецедентным выглядит конкурс в медицинские вузы по всей стране, очень много бюджетных мест было отдано под это. И мы набрали почти тысячу первокурсников в медакадемию. Конечно, хотелось бы, чтобы все они дошагали до статуса врача, пополнили ряды медиков. Будем надеяться, ведь сегодня престиж профессии врача очень высок. Надеемся, что они придут в наши больницы и поликлиники. Как те 350 студентов, будущих медиков, которые вышли в поликлиники и помогают коллегам. Для них это — настоящая проверка боем и мотиватор, когда нужно решать, правильный ли путь выбран. Кто-то, конечно, отсеется, и это совершенно естественная история. Вышли студенты медколлеждей по области. Сегодня из помощь неоценима.

ЗАЧЕМ У ТОМОГРАФА ОХРАНА

— Появился такой термин — ковид-настороженные. Это когда от переизбытка информации у страха глаза становятся велики. И при нечеловеческих нагрузках скорые иногда прибывают на вызовы, не очень существенные. С небольшим подъемом температуры, например. Есть ли у людей возможность куда-то позвонить, чтобы получить информацию по симптоматике, чтобы человека выслушали и успокоили.

— По распоряжению губернатора мы усилили звено колл-центра для работы со звонящими. По встревоженности людей: это может быть реакция на всегдашние наши призывы, абсолютно правильные, не заниматься самолечением, а вызвать врача. Еще летом мы с вами встречались, и вряд ли в окружении были люди, заболевшие коронавирусом. Сегодня — картина иная. Родные, друзья, в той или иной степени тяжести, пережили это заболевание в той или иной степени. И те, кто болел тяжело, расскажет, что перенес большие страдания. Люди мучаются от нехватки кислорода, например. Описывают свое состояние таким, будто ты накрыт подушкой и пытаешься вырваться, найти глоток воздуха. Это тяжелое лечение тяжелыми антибиотиками и другими препаратами, которые вызывают побочное действие. И, конечно, страх перед такой формой болезни заставляет многих где-то лукавить и называть более высокую температуру, получать приоритет по вызову скорой и получать консультацию врача.

Очереди на КТ - во многом из-за паники пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более того, мы имеем такие случаи, когда пациенты с незначительной температурой врываются в помещения, где проводят КТ, мешают врачам, не пускают скорые. Это — точно не метод жизни в этих условиях, это совершенно неверное. Мы вынуждены были выставить охрану в тот пункт.

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ НАБОР: КОМУ ПОЛОЖЕН

— По решению губернатора Алексея Текслера с этой недели начнется бесплатная выдача жизненно важных препаратов пациентам, которые лечатся на дому.

— Да. Предусмотрено даже обеспечение «Коронавиром», препаратом недешевым, он стоит около 12 тыс. Многие поликлиники его закупили, и пациенты, в случае подтверждения ковида, будут получать его бесплатно. Из бюджета Челябинской области 60 млн руб получат лечебно-профилактические учреждения региона на приобретение наборов лекарств. Прежде всего, препараты получат люди из категории риска: беременные женщины, пенсионеры, страдающие хроническими заболеваниями.

ТАКСИ ПОМОЖЕТ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Мы заключаем договор с Яндекс-такси, чтобы разгрузить скорую помощь и машинами доставлять людей до компьютерной томографии, до больницы. Скорая будет работать с тяжелыми пациентами. Такси будут работать в Челябинске и Магнитогорске, будут прикреплены к лечебно-профилактическим учреждениям. Сейчас начнется обучение диспетчеров, каким образом и для какой категории пациентов вызывать такси. Для пациентов услуга будет бесплатной: мы нашли благотворительные средства. Стараемся создать для людей комфортные условия и в лечении, и в прохождении диагностики.

Яндекс Такси поможет скорой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Договор будет пока заключен на месяц. В случае успешной практики он может быть пролонгирован до конца года.

Напомню, что есть такой вид диагностики, как рентген. И если вы вспомните времена СССР, пневмонии определялись на рентгене. Потому и рентген-кабинеты активно включены в диагностическую работу. Этот метод диагностического исследования эффективен: лучи показывают степень поражения легких. Я прошу прислушиваться к мнению врачей: диагностика показана на четвертый — пятый день. В первые дни заболевания она ничего не покажет.

Соблюдайте масочный режим! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТРУДНАЯ ЗИМА

— Какой прогноз вы дадите нам, Ирина Альфредовна, до конца года?

— Думаю, количество пневмоний будет снижаться уже в начале ноября. Но сохранится высокий уровень заболеваемостью ОРВИ, к которым в ноябре-декабре присоединится грипп. Потому, с точки зрения других инфекций, мы период сезонности проживем на высоких цифрах заболеваемости. Хотя вакцинация 60 % населения, к чему мы сейчас стремимся, благотворно скажется на эпидемических показателях. В прошлом году мы привили от гриппа значительно больше людей, чем в предыдущие годы — 2017-18 гг. И это позволило нам сократить сроки эпидсезона на две недели в сравнении со средними показателями. Плюс, мы не вышли на пиковые цифры предшествующих лет и долгие карантины. Потому я еще раз говорю о важности и необходимости вакцинации от гриппа. Берегите себя, соблюдайте элементарные правила. Ношение медицинской маски, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, обработка рук, табу на посещение мест массового скопления людей — все это принесет плоды. В ежедневном режиме у нас будут выступать специалисты — эпидемиологи, инфекционисты, терапевты, педиатры. В радиопрограммах, в ТВ-сюжетах, со страниц газет, в электронных СМИ наши эксперты будут разъяснять важность профилактики, говорить о симптоматике болезней. Отсутствие достоверной информации рождает слухи, страхи, чего сегодня быть не должно.

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