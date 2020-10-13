Цифровизация по запросу: жители частного сектора получили доступ к «умным технологиям»

Компания «Интерсвязь» начала устанавливать «Умные домофоны» в частном секторе. Изначально, технология была рассчитана на работу в многоквартирных домах, но все изменилось благодаря обращениям абонентов. Специалисты провели оперативное исследование и адаптировали устройство под запросы южноуральцев. Первые тесты прошли успешно. На данный момент уже несколько десятков домохозяйств оснащены разработкой компании «Интерсвязь».

Домофоны, установленные в частном домохозяйстве, полностью сохраняют весь функционал устройств, которые работают в многоквартирных домах в городе. Пользователи получают возможность принимать звонки от гостей на свой телефон, пользоваться видеоархивом и «видеоглазком», звонить в экстренные службы с домофонной панели.

— Наши специалисты провели ряд блицинтервью с теми, кто уже установил устройство. Результаты показали, что для жителей частного сектора некоторые функции «Умного домофона» приобретают большую ценность. Например, возможность наблюдать за машиной, которую оставили напротив своего участка, отвечать на звонок в дверь, не отрываясь от работы в огороде, раздавать электронные ключи-приглашения своим родственникам и друзьям, — рассказывает руководитель проекта «Умная домофония» компании «Интерсвязь» Михаил Сысков.

Функции устройства полезны не только тем, кто постоянно живет в частном секторе, но и тем, кто использует участок в качестве дачи и приезжает на выходные. Во втором случае популярностью пользуется видеонаблюдение. В любой момент можно убедиться, что хозяйство находится в безопасности. Кроме того, записи в архиве приложения хранятся семь дней.

— Мы на протяжении двух лет проводим кампанию по подключению к нашей сети жителей частного сектора, садовых кооперативов, малых населенных пунктов. Вместе с качественным и быстрым интернетом абонент получает доступ ко всем возможным сервисам: телевидению, видеонаблюдению и прочему. Теперь к списку добавились и «Умные домофоны». Значит, уже сейчас южноуральцы могут создать полноценную «умную зону» за городом, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Устройство компании «Интерсвязь» может быть установлено на любой вид входной группы. Оно успешно работает со всеми вариациями электромеханических замков.

Сейчас установка «Умных домофонов» в частном секторе осуществляется по индивидуальным заявкам бригадой специалистов. В конечном итоге разработчики планируют добиться того, чтобы устройство компании «Интерсвязь» стало более доступным, а установить его самостоятельно можно было бы так же легко, как и обычный дверной звонок.

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