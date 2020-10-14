Попал в бюрократический ад: священник из Челябинска четыре года доказывает право на земельный участок

В истории Филиппа сейчас разбирается суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Филипп Шамин — единственный в области священник, который ведет службы для глухих. Десять лет назад он приобрел садовый участок под Кыштымом, в СНТ «Дальняя дача». Каждое лето с тремя детьми и супругой отдыхает здесь и ухаживает за садом. По словам батюшки, он исправно платил взносы товариществу, а четыре года назад вышел из членства и перевел садовый дом в жилой.

Правда, сделать это было непросто из-за кадастровой ошибки. Сверх его участка наложили участок Миндортранса, который граничит с товариществом. Ошибку в итоге исправили, и Филипп огородил сад. Но председатель СНТ забеспокоился, что священник занял чужую территорию. Начались доносы, проверки и даже поджог… В ситуации сейчас разбирается суд. Однако семье Филиппа по-прежнему не дают покоя.

ВСТУПИЛСЯ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

После публикации КП-Челябинск, историей заинтересовался депутат Госдумы Владимир Бурматов.

— Он сделал официальные запросы в областную прокуратуру и ГУ МВД России по Челябинской области. Пришли ответы, что все проверки, которые были организованы по моему участку, — незаконные (документы имеются в распоряжении редакции, — прим. авт.). С моей стороны нарушений административного кодекса нет. Однако 24 сентября я получил телеграмму из Росреестра, что снова назначена проверка моего многострадального участка. Якобы при исправлении кадастровой ошибки, получилась реестровая, — объясняет Филипп Шамин.

ПРИГРОЗИЛИ, ЧТО «СОЗДАДУТ ПРОБЛЕМ»

По словам отца Филиппа, сотрудник Росреестра разговаривала с ним на «ты» и грубо.

— Сказала, что раз я создал им проблему, обратившись в суд, то теперь они создадут проблем мне. Что я буду сюда ездить, как на работу. Я спросил: «А вы почему со мной так разговариваете? Я сейчас диктофон достану». Она ответила, что вызовет Росгвардию, и меня спустят с четвертого этажа.

Это бюрократический ад! Не прошло полугода — опять проверка. И опять мне нужно ездить из Челябинска в Кыштым. Я итак понес убытки за ту проверку. И сейчас снова должен платить! Исправление ошибки обойдется в 6-7 тысяч рублей. Но я не обязан ее исправлять! Я из СНТ вышел, никому не мешаю. Почему такое пристальное внимание к моему участку? — возмущен священник.

По результатам проверки, сотрудники земельного надзора заключили, что батюшка нарушил закон — самовольно занял земельный участок.

Участок Шаминых. Фото: из архива героя публикации

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАПОДОЗРИЛИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

— Мне сообщили в Росреестре, что инициатором нынешней проверки является председатель СНТ «Дальняя дача». Я обращаюсь к правительству, губернатору за помощью. Наша семья попала в бюрократические жернова. И самостоятельно нам уже не выбраться, — говорит Филипп.

Самого председателя СНТ Евгения Новикова, с которого и началась вся история, заподозрили в мошенничестве. Об этом областной полицейский главк сообщил в ответном письме депутату.

— После того, как вышла статья в «Комсомолке», ко мне стали подходить дачники, говорили, что тоже хотят разобраться. Мол, с нас деньги собирают, а куда они уходят — неизвестно, — говорит священник. — Только после внимания общественности в СНТ завели расчетный счет, до этого деньги собирали «налом». Это дикость: в 21 веке человек, используя служебное положение своего сына-полицейского, собирает с людей деньги, и непонятно куда девает их.

Филипп намерен обратиться в прокуратуру, чтобы оспорить результаты проверки кыштымского филиала Росреестра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru