Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 14 октября 2020: бесплатные лекарства и заражение в тюрьме

Помимо остановок в Челябинске также обрабатывают и общественный транспорт
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Коронавирус продолжает свое шествие в Челябинской области. Болезнью уже заразились почти 18 тысяч человек. Власти региона продолжают строить новую инфекционную больницу, на которую будет потрачено порядка 2,5 млрд рублей. Объект планируют сдать уже в конце года.
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 14 октября 2020.
Инфографика: коронавирус74.рф
По данным областного минздрава, на утро, 13 октября, зарегистрировали 97 новых случаев, восемь заболевших — школьники. С начала пандемии в регионе 17 972 человек заразились COVID-19.
За сутки выписали и отправили домой 137 пациентов, на лечении остаются 3 810 южноуральцев.
За сутки умерло шестеро человек. Одна 50-летняя женщина скончалась от коронавируса, смерть других пяти пациентов наступила от сопутствующих заболеваний:
— у 73-летней женщины была гипертония и миелома;
— у 80-летнего мужчины — ишемическая кардиомиопатия и легочно-сердечная недостаточность;
— у 85-летнего пациента — постинфарктный кардиосклероз и гипертония;
— у 71-летнего мужчины — сетчатый кардиосклероз и атеросклероз коронарных артерий;
— 2 82-летнего пациента — гангрена и гипертония.
Всего с начала пандемии в Челябинской области умерли 545 человек с коронавирусом.
Статистика: yandex.ru/covid19/stat
Коронавирус в Челябинской области
В Челябинской области пациенты, которые лечатся от коронавируса дома, получат бесплатные лекарства. В первую очередь необходимыми препаратами обеспечат беременных, инвалидов и людей старше 65 лет.
— В пятницу деньги были перечислены в медучреждения. На этой неделе мы начнем обеспечивать пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, бесплатными лекарствами. В случае подтверждения коронавируса препараты получат беременные женщины, люди старше 65 и инвалиды, в том числе и дорогостоящий «Коронавиром», — сказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Коронавирус в Копейске
В СМИ появилась информация о том, что в исправительной колонии №6 Копейска были зафиксированы массовые случаи заболевания вирусными инфекциями среди заключенных. Туда с проверкой выехала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
— В результате проверки данная информация не подтвердилась, массовых случаев заражения вирусными заболеваниями не выявлено, — написала Сударенко в соцсетях.
Сейчас ИК №6 Копейска работает в штатном режиме. Оказание медицинской помощи для заключенных организовано в кабинетах амбулаторного приема.
Коронавирус в Магнитогорске
Коронавирус снова ударил по хоккею. У игрока магнитогорского «Металлурга» Богдана Потехина по результатам теста был выявлен COVID-19. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба Сергей Ласьков.
— У Потехина первично положительный тест, перед игрой он сразу был выведен из состава. Но в контактной группе у него никого нет, — сообщил Ласьков.
Напомним, на этой неделе коронавирус был выявлен у главного тренера магнитогорской команды Ильи Воробьева.
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 14 октября 2020 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru