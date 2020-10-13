Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 14 октября 2020: бесплатные лекарства и заражение в тюрьме

Помимо остановок в Челябинске также обрабатывают и общественный транспорт Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус продолжает свое шествие в Челябинской области. Болезнью уже заразились почти 18 тысяч человек. Власти региона продолжают строить новую инфекционную больницу, на которую будет потрачено порядка 2,5 млрд рублей. Объект планируют сдать уже в конце года.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 14 октября 2020.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро, 13 октября, зарегистрировали 97 новых случаев, восемь заболевших — школьники. С начала пандемии в регионе 17 972 человек заразились COVID-19.

За сутки выписали и отправили домой 137 пациентов, на лечении остаются 3 810 южноуральцев.

За сутки умерло шестеро человек. Одна 50-летняя женщина скончалась от коронавируса, смерть других пяти пациентов наступила от сопутствующих заболеваний:

— у 73-летней женщины была гипертония и миелома;

— у 80-летнего мужчины — ишемическая кардиомиопатия и легочно-сердечная недостаточность;

— у 85-летнего пациента — постинфарктный кардиосклероз и гипертония;

— у 71-летнего мужчины — сетчатый кардиосклероз и атеросклероз коронарных артерий;

— 2 82-летнего пациента — гангрена и гипертония.

Всего с начала пандемии в Челябинской области умерли 545 человек с коронавирусом.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области пациенты, которые лечатся от коронавируса дома, получат бесплатные лекарства. В первую очередь необходимыми препаратами обеспечат беременных, инвалидов и людей старше 65 лет.

— В пятницу деньги были перечислены в медучреждения. На этой неделе мы начнем обеспечивать пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, бесплатными лекарствами. В случае подтверждения коронавируса препараты получат беременные женщины, люди старше 65 и инвалиды, в том числе и дорогостоящий «Коронавиром», — сказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Коронавирус в Копейске

В СМИ появилась информация о том, что в исправительной колонии №6 Копейска были зафиксированы массовые случаи заболевания вирусными инфекциями среди заключенных. Туда с проверкой выехала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

— В результате проверки данная информация не подтвердилась, массовых случаев заражения вирусными заболеваниями не выявлено, — написала Сударенко в соцсетях.

Сейчас ИК №6 Копейска работает в штатном режиме. Оказание медицинской помощи для заключенных организовано в кабинетах амбулаторного приема.

Коронавирус в Магнитогорске

Коронавирус снова ударил по хоккею. У игрока магнитогорского «Металлурга» Богдана Потехина по результатам теста был выявлен COVID-19. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба Сергей Ласьков.

— У Потехина первично положительный тест, перед игрой он сразу был выведен из состава. Но в контактной группе у него никого нет, — сообщил Ласьков.

Напомним, на этой неделе коронавирус был выявлен у главного тренера магнитогорской команды Ильи Воробьева.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 14 октября 2020 года.

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