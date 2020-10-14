Центр занятости помогает челябинцам найти работу, а компаниям — кадры

Ярмарка вакансий в Челябинске собрала 1,5 тысячи горожан и больше 40 компаний. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Среди безработных сегодня 58% — это впервые ищущие работу граждане, а также имеющие длительный перерыв в трудовой деятельности. Повышенные размеры соцвыплат от службы занятости во время ограничительных мер также привлекли граждан. Сейчас в центрах занятости региона состоят 90 тысяч безработных. По сравнению с началом марта численность безработных и уровень безработицы увеличились в 4 раза (стал 4,8%). Более трети безработных приходится на Челябинский центр занятости населения (включает в себя Челябинск, Копейск и Сосновский район): в поиске работы состоят 40 749 человек, из их имеют статус безработного 38 752 человека. Уровень безработицы составляет 5,14%.

— С октября возобновляется порядок начисления пособия, заканчиваются повышенные соцвыплаты. Кто шел за пособием, потерял выгоду. Нужно активно искать работу. Во время ограничительных мер вакансии продолжали поступать. Сейчас в областном банке 33551 вакантное место, по центру занятости Челябинска — 15386 вакансий. На одну вакансию в среднем приходится трое ищущих работу. Мы помогаем челябинцам найти работу, а компаниям — рабочие руки. Специально для них сегодня мы проводим традиционную городскую ярмарку вакансий, — говорит исполняющая обязанности директора Челябинского центра занятости населения Елена Чибук.

Мероприятие собрало почти полторы тысячи горожан и больше 40 компаний. Участников в этом году в разы меньше, чем до пандемии. При организации ярмарки соблюдены все санитарные нормы, а всем участникам предлагаются маски, антисептик и измеряют температуру тела.

Челябинец Алексей ищет работу уже три месяца. По диплому он энергетик. С последним работодателем не нашел общий язык.

— Увы, пока не могу найти работу. Многие предлагают зарплату в пределах 20 тысяч рублей. На эти деньги семью не прокормишь. Может, на ярмарке повезет, — делится Алексей. В руках он держит несколько рекламных буклетов.

На одну вакансию в Челябинской области сейчас приходится трое ищущих работу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На этот раз челябинцам предложили около 1600 вакансий — и все в промышленном секторе экономики. Среди работодателей были такие монстры, как АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», АО «Завод «Прибор», АО «КО-НАР», АО «Обувная фирма «Юничел», АО «Первый хлебокомбинат», АО «Копейский машиностроительный завод», а также менее крупные производства.

— Пандемия практически не сказалась на работе нашего предприятия. Люди строятся и активно покупают наш металлопрофиль. Текучки нет, народ держится за работу. Мы расширяем свое производство. Только что купили новые линии для покраски изделий. Теперь ищем людей, чтобы обслуживать эту технику, — говорит руководитель службы управления персоналом ООО «Алга-профиль» Виктория Зимина.

Помимо белой зарплаты завод предлагает своим рабочим бесплатное обучение и возможность дополнительной подработки. Условия неплохие, но найти работников трудно. Крупные предприятия активно дают рекламу о наборе сотрудников и собирают лучшие кадры. Небольшие производства ищут рабочие руки прицельно. Ярмарки вакансий помогают любым работодателям.

— Челябинская фабрика «Уральские пельмени» тоже переживает сезонный рост производства. Здесь нужны рабочие руки на изготовление полуфабрикатов. Желающим обещают зарплату до 25 тысяч рублей, бесплатный транспорт и льготное питание. Думаю, горожане оценят нашу стабильность и соцпакет, — говорит инспектор по кадрам фабрики «Уральские пельмени» Дарья Дайбова.

По опыту прошлых лет, на таких ярмарках работодатели закрывают пятую часть вакансий.

— Кто-то ищет готовых профессионалов, однако есть и такие, кто готов обучать. Главное, чтобы люди хотели работать, — замечает Елена Чибук.