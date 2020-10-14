В Челябинске скончался скандально известный блогер и фотограф

Павел Федоров на радио "Комсомольская правда" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня утром скончался известный челябинский блогер и фотограф Павел Федоров, известный как Паша Видик. Информацию об этом подтвердил его младший брат Иван.

— Сегодня в восемь часов утра он умер. В возрасте 31 года, — написал Иван на своей странице в социальной сети.

Павел вел активную блогерскую деятельность, он даже создал свою общественную организацию «Пьяные дворы» Челябинска. Ее появление, естественно, было стебным, в противовес существовавшим тогда «Трезвым дворам». Он находил на улице выпивающих людей и присоединялся к ним.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru