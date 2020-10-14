В Челябинске скончался скандально известный блогер и фотограф

Павел Федоров на радио "Комсомольская правда"
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня утром скончался известный челябинский блогер и фотограф Павел Федоров, известный как Паша Видик. Информацию об этом подтвердил его младший брат Иван.
— Сегодня в восемь часов утра он умер. В возрасте 31 года, — написал Иван на своей странице в социальной сети.
Павел вел активную блогерскую деятельность, он даже создал свою общественную организацию «Пьяные дворы» Челябинска. Ее появление, естественно, было стебным, в противовес существовавшим тогда «Трезвым дворам». Он находил на улице выпивающих людей и присоединялся к ним.
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