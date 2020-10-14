Причины повышенного расхода масла, о которых должен знать каждый водитель

Повышенный расход масла — проблема, с которой автолюбители сталкиваются часто. В большинстве случаев чрезмерная маслопотеря бывает вызвана некорректной эксплуатацией авто, неисправностями движка и другими неполадками. Чтобы сократить затраты и продлить срок службы мотора, стоит узнать, по каким причинам одна из самых важных для автомобиля технических жидкостей может быстро сгорать.

Использование неподходящего масла

Если в двигатель залито масло, вязкость которого не соответствует рекомендациям производителя, поршневые кольца не справляются с функцией полной очистки смазки со стенок цилиндров. Это вызывает проникание жидкости в камеру сгорания и ее более интенсивный расход. Решить проблему поможет промывка мотора и замена масла на подходящее по параметрам.

Нарушение условий эксплуатации транспорта

Не способствует экономии масла и эксплуатация машины в стрессовых для нее условиях. К таким условиям относится:

• длительная работа движка на холостом ходу,

• быстрый старт без предварительного прогрева мотора,

• частые поездки в пробках и резкие разгоны на светофорах.

В результате экстремальной езды масло расходуется нерационально. Поршневые кольца начинают работать неэффективно, и на стенках цилиндра образуется толстая масляная пробка.

Неисправность масляного фильтра

Косвенно диагностировать неполадку можно по лужицам масла, которые регулярно появляются под днищем авто. Причинами неисправности бывает слабо закрученный корпус фильтра, его разрыв или повреждение уплотнительной прокладки. Выходом из ситуации станет замена фильтра и заливка нового масла, а при необходимости — чистка масляной системы.

Неполадки в системе вентиляции картерных газов

При нарушениях в работе вентиляции картера на поршнях и клапанах образуется нагар. Если газы плохо выводятся — масло быстро загрязняется. На малосъемных кольцах начинает оседать грязь, что вызывает их ускоренный износ. Кроме того, из-за повышения давления в картере повреждаются прокладки и уплотнения.

Выход из строя прокладки ГБЦ

Возникшая в прокладке головки блока цилиндров течь тоже приводит к ситуации, когда мотор начинает съедать масло. Причин может быть две: или прокладка изначально была бракованной (хотя с иномарками это случается редко), или из-за почтенного возраста двигателя прокладка прогорела. В случае диагностирования такой неисправности достаточно заменить прокладку ГБЦ в сервисном центре.

Автомобильный двигатель немного напоминает человеческий организм. Он представляет собой совокупность отдельных частей, и его нормальная работа зависит от состояния каждого элемента. Поэтому для определения причин большого расхода моторного масла необходима качественная диагностика.

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