В Молодежном театре премьера — «Созвездие бродячих котов»

18 октября в 11:00 и 14:00 в Молодежном состоится премьера «Созвездие бродячих котов» (6+)

Спектакль поставлен по сказке Джанни Родари «Уйду к кошкам». Всем известно, что этим милым созданиям не нужно ходить в школу или на работу, они делают что хотят. Наверняка каждому иногда хочется попробовать жить как они. Именно это и происходит с синьором Мариконе. Превратившись в кота, он находит среди бродячих кошек новых друзей и помогает им осуществить большую кошачью мечту.

— В какой-то момент я обнаружил, что у Родари кроме известных произведений есть еще много других, — рассказывает режиссер Юрий Алесин (Москва). — Меня очень тронула эта история про пенсионера, который живет со своими родственниками, но не получает нужного внимания, и тогда он уходит к кошкам (наверное, только Джанни Родари мог придумать такое простое и парадоксальное решение проблемы одинокого человека). И дальше с этими кошками происходят разные приключения.

Вся сказка пропитана атмосферой итальянского карнавала с зажигательной музыкой, танцами и песнями. К тому же все действие идет в сопровождении живого кошачьего оркестра. А до спектакля юных зрителей и их родителей ждет экскурсия по достопримечательностям Италии!

Премьера состоится 18 октября в 11:00 и 14:00, а также 25 октября в 11:00 и 14:00.