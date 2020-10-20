Банки, металлурги и охрана: МегаФон помог компаниям Южного Урала перейти «на удаленку»

В Челябинской области в этом году работать «на удаленке» научились не только сотрудники компаний, но и машины. Предприятия региона активно переводят на дистанционный онлайн-режим производственную и обслуживающую технику. Число южноуральских компаний, которые стали использовать в работе технологию «интернета вещей» с начала года выросло на 70% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.

По данным связистов чаще всего интернет вещей и удаленное управление используют в розничной торговле, безопасности и в цехах крупных промышленных предприятий. Запрограммированные устройства автоматически считывают и отправляют данные на серверы организаций по сети МегаФона.

На Южном Урале к числу компаний, которые перевели свою технику на дистанционную работу, можно отнести банки и предприятия, связанные с добычей и переработкой металла, а также продовольственные сети.

— По динамике запросов от компаний на подключение IoT (интернета вещей) наш регион обогнал соседей — Свердловскую и Курганскую области — практически в 2 раза. Одним из главных факторов, конечно, стала пандемия, когда бизнес в новых реалиях должен был как-то справляться с внешним вызовом и переключать все свои процессы на дистанционную работу. Сегодня по нашим подсчетам, каждая вторая sim-карта, которую мы продаем компаниям, используется в работе техники, — комментирует директор МегаФона в Челябинске Анна Козлова.

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