Исключили физический контакт: «Интерсвязь» вводит новую схему работы в абонентских отделах

Лидер телекоммуникационного рынка челябинской области начал тестирование схемы бесконтактной работы с горожанами. Консультация абонента проходит при помощи видеосвязи на специальной стойке. Она оборудована монитором с вебкамерой и принтером. Таким образом, человек получает необходимую ему помощь от специалиста, сводя к минимуму возможность распространения вирусов.

Вебкамера обеспечивает зрительный контакт, чтобы у абонента создавалось ощущение общения в формате «лицом к лицу». На принтер девушки-видеоконсультанты могут отправить нужное заявление или договор. Абонент заполняет его, подписывает и оставляет в подготовленном коробе. На протяжении всего процесса физический контакт полностью исключается..

Обычно подобная система используется в небольших населенных пунктах, где не созданы абонентские отделы. Всего открыто 40 «телеофисов», в октябре состоялось открытие в Кусе. Но в целях обеспечения безопасности горожан, технологию было решено адаптировать и внедрить в действующем отделе.

В данный момент система работает в тестовом режиме во фронт-офисе на улице Труда 174 в Челябинске. В будущем разработка будет тиражироваться и в другие центры обслуживания абонентов компании «Интерсвязь».

В отделах, где «телеофис» еще не запущен, предпринимаются необходимые противоэпидемологические меры: проверка температуры клиента на входе, выдача бесплатных средств индивидуальной защиты и антисептических средств, оснащение рабочих мест менеджеров защитными экранами. В офисах проводится ежедневное кварцевание, влажная уборка помещений с дезинфицирующими средствами, а также работают бактерицидные рециркуляторы.

— Внедрение технологий, подобных нашему «телеофису», обеспечение безопасности людей — это не просто социальная ответственность бизнеса, это вклад в будущее. Компания «Интерсвязь» давно начала процесс по переводу ключевых внутренних и внешних процессов в дистанционный формат, одна из первых освоила и начала использовать схему «подключение интернета без присутствия инженера», более 80% вопросов абонентов решаются удаленно, порядка 30% деятельности роботизировано. Это, безусловно, требует от компании затрат, но мы готовы на них идти и считаем, что они себя оправдывают, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Новости компаний.