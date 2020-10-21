Век танков: в Челябинске отметили 100-летие выпуска отечественных бронированных машин

Государственные и региональные награды получили лучшие работники и ветераны предприятий. Фото: gubernator74.ru

Виталий Черных работает инженером в отделе ремонта изделий АО «Электромашина». Для несведущего человека должность и место работы ни о чем не говорят. На дотошные расспросы журналистов отвечает скупо: выезжает в воинские части для ремонта машин. Каких? Танков, БТР, БМП.

КАК ЧЕЛЯБИНЕЦ ПАРАД ПОБЕДЫ ПРИКРЫВАЛ

Высокая квалификация инженера-электронщика Черных позволила ему участвовать в подготовке и проведении парада Победы, который в июле нынешнего года проходил в Москве на Красной площади. Черных был в группе «оперативного реагирования»: следил, чтобы бронетехника на марше не сломалась, не заглохла. Все прошло без сучка без задоринки: современные боевые машины прогрохотали по брусчатке в сердце столицы. Но в волнении и напряжении неподалеку от Кремля Виталий Юрьевич находился с трех утра и до самого окончания парада.

Работой своей Черных гордится: чтобы соответствовать высокому уровню современного российского вооружения, нужно постоянно учиться, совершенствоваться.

ГЛАВНОЕ — ЛЮДИ

Технический директор АО «Электромашина» Павел Романов отвечает за жизнь большого коллектива: в его подчинении 500 сотрудников! Справиться с огромной ответственностью помогает команда заместителей. Заводчане уважают Романова за преданность заводу. При нем началось масштабное благоустройство территории. Например, появился фонтан. А вокруг него сотрудники «Электромашины» вместе с детишками высадили многолетние цветущие растения и кустарники. Будет здорово уже будущей весной, когда саженцы примутся.

Елена Бродягина, 32 года отдавшая Челябинскому тракторному заводу, не мыслит жизни без родного предприятия, без коллектива. На ЧТЗ она состоялась как специалист: приехала на предприятие выпускницей Магнитогорского техникума и доросла до мастера. На ответственном посту трудится уже 18 лет. В подчинении у Елены бригада крановщиков. Точнее, крановщиц: коллектив женский, только один мужчина. Его, говорит Бродягина, очень уважают и ценят.

ОТ «М» ДО «АРМАТЫ»

Сотрудников «Электромашины» и Челябинского тракторного завода, входящих в концерн «Уралвагонзавод», — всего 27 человек — в понедельник, 19 октября, пригласили в резиденцию губернатора на торжественную церемонию вручения государственных наград в честь 100-летия танковой промышленности страны.

В 1920 году на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде был выпущен первый советский танк типа М, получивший собственное имя «Борец за свободу товарищ Ленин». В честь выхода первой бронированной машины на гусеничном ходу и учрежден праздник.

В 1942 году всего 33 дня понадобилось Челябинску, чтобы наладить выпуск танков Победы — Т-34. Произошло это после того, как Кировский завод был эвакуирован на производственную площадку Челябинского тракторного завода.

За годы войны с конвейера сошли 18 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок. Это пятая часть всех выпущенных в стране. Из магнитогорского металла был сделан каждый третий танк и каждый второй снаряд. На Южном Урале впервые в истории был применен термический способ обработки деталей токами высокой частоты. Впервые в мире крупные стальные детали отливались в металлических формах, а не в песочных. Все эти новаторства экономили деньги и, главное, давали бесценный ресурс — время! С конвейера — на передовую, в бой.

Сегодня Россия, наследница славных традиций и бесценного опыта в танкостроении, гордится современными образцами бронированного вооружения — танками «Армата», к производству которого ЧТЗ имеет самое прямое отношение. Впервые в истории мирового танкостроения «Армата» имеет необитаемую башню и бронированную капсулу для экипажа. Кроме того, управление машиной полностью цифровое. Броня «Арматы» защищает танкистов от всех типов снарядов танковых и противотанковых пушек, противотанковых ракет и боеприпасов.

Только на ЧТЗ выпускается сердце «Арматы» — двигатель.

Тракторный завод и НПО «Электромашина» входят в современный высокотехнологический сектор оборонно-промышленного комплекса России. Опыт предприятий бесценен, коллективы — уникальны.

РЫВОК ВПЕРЕД

Историческое прошлое — основа, но не менее важно настоящее и будущее предприятия. Челябинцев не может не волновать судьба тракторного завода: девяностые, да и «нулевые» стали не лучшими вехами в его истории. Потому для главы региона Алексея Текслера принципиально важным является возрождение предприятия, сохранение коллектива, завоевание рынка гражданской продукции. Например, выпуск дорожно-строительной техники.

Сегодня ЧТЗ наращивает выпуск гражданской продукции. Фото: gubernator74.ru

В августе нынешнего года на Международном форуме-выставке «АРМИЯ-2020» губернатор участвовал в пленарном заседании конгресса «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы». На встрече главы региона и гендиректора АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов обсудили вопрос развития и загрузки мощностей ООО «Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК». Было подписано соглашение о сотрудничестве для создания благоприятных условий для социально-экономического развития Челябинской области.

На церемонии вручения государственных наград лучшим работникам ЧТЗ и «Электромашины» Алексей Текслер заявил:

— Рад сказать, что у нас наладились конструктивные отношения с «Уралвагонзаводом». Мы наметили стратегическое развитие для нашего ключевого предприятия — Челябинского тракторного завода. Мы видим перспективы. Мы уже сегодня увеличиваем объем производства и будем делать это дальше. Это касается и оборонной промышленности, и гражданской продукции. Для нас развитие ЧТЗ — одна из важнейших задач. Я для себя, как губернатор, ставлю задачу как одну из важнейших — возродить Челябинский тракторный. Это касается и других промышленных площадок, которые работают в связке с тракторным. Уверен, так и будет.

Кроме того, в резиденции губернатора состоялась встреча губернатора Челябинской области и генерального директора АО «Концерн «Уралвагонзавод». Алексей Текслер и Александр Потапов обсудили вопрос развития загрузки мощностей ЧТЗ.

ДОЛГИ ПОГАШЕНЫ, КОЛЛЕКТИВ СОХРАНЕН

Потапов сообщил, что готова программа развития завода. Документ предусматривает рост производства, сохранение численности коллектива, диверсификацию направлений для получения дополнительных доходов. Уже сейчас предприятием погашены все задолженности по налоговым сборам. К концу года объем выпускаемой ЧТЗ продукции, по сравнению с прошлым годом, увеличится в два раза. Параллельно выпуску гражданской продукции увеличено производство двигателей. Государственный оборонный заказ, как подчеркнул гендиректор концерна, будет выполнен и в этом году, и в последующие годы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Столетие отечественного танкостроения — большое событие для тысяч людей, которые связали свою судьбу с производством танков. Этот праздник отмечают работники оборонных предприятий, научно-исследовательских центров и конструкторских бюро. И, конечно же, наши военные.

Для Челябинской области это особый юбилей, хотя история танкостроения у нас, здесь, на Южном Урале, началась не 100 лет назад, а позже. Но мы внесли важнейший вклад в историю этой сферы военной промышленности.

В годы Великой Отечественной войны в нашем Челябинске размещался Наркомат танковой промышленности. Именно Челябинск стал родиной легендарных тяжелых танков «КВ», «ИС» и самоходных артиллерийских установок. Именно наш город заслужил второе имя — Танкоград. С 2016 года мы каждое 6 октября отмечаем в регионе День героев Танкограда, а в этом году Челябинск получил высокий статус города трудовой доблести. И, в первую очередь, благодаря ЧТЗ и другим нашим предприятиям, которые работали на оборонно-промышленный комплекс.

За подвиг в годы войны Челябинску присвоено звание города трудовой доблести. Фото: gubernator74.ru

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