Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 21 октября 2020: продление каникул и отмена диспансеризации

Некоторые челябинцы даже во время активного времяпровождения не снимают маски Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из-за сложной эпидемиологической обстановки поликлиники, неотложки и скорая помощь в Челябинской области получает несколько тысяч звонков каждые сутки. Чтобы решить проблему в поликлиниках приостановят диспансеризацию, а освободившихся докторов переведут на обзвон пациентов.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 октября 2020.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, утро 21 октября в Челябинской области официально подтверждены 18 734 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки положительный результат на ковид получили 113 южноуральцев, в том числе четверо школьников. Классов, закрытых на карантин по ковид, в регионе нет.

На лечении дома и в стационарах остаются 3 840 человек.

Выписаны домой за прошедшие сутки 139 южноуральцев.

Медики провели более 4,5 тыс. тестов.

Число погибших пациентов с диагнозом коронавирус увеличилось на четыре человека. Все пациенты имели тяжелые сопутствующие заболевания:

— у 85-летней женщины была атеросклеротическая болезнь сердца и коронарных артерий;

— у 78-летнего мужчины — внутрисердечный тромбоз и легочно-сердечная недостаточность;

— у 88-летней пациентки — коронарный атеросклероз и гипертония;

— у 81-летнего пациента — диффузный кардиосклероз, атеросклероз аорты.

Всего с начала пандемии в Челябинской области ушли из жизни 579 пациентов с коронавирусом.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области продлили осенние каникулы на неделю. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер во вторник, 20 октября.

Средне-специальным учебным заведениям и вузам рекомендовано действовать в зависимости от эпидситуации: внеплановый отдых студентов возможен при усугублении положения. Но каникулы, подчеркнул Текслер, должны быть интересным и развивающими.

— Сейчас вместе с нашими партнерами в IT-секторе обсуждаем варианты онлайн-активности для школьников. Например, бесплатный доступ к развивающим программам, киберспортивные турниры. — написал губернатор на своей странице в Instagram.

За время двухнедельного отдыха, как подчеркнул глава региона, школы оснастят рециркуляторам и другими средствами защиты.

Школьники получили дополнительную неделю отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также власти рассказали и о том, как будет проходить обучение в челябинских вузах в нынешних условиях пандемии. Как сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, дистант вводиться пока что не будет.

— Вопрос дистанта обсуждался на Совете ректоров. Мы находимся на постоянной связи с его председателем ректором ЮУрГУ Александром Шестаковым. Пока дистант не планируем. Вузы работают в обычном режиме. Все остается, как есть, — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

При этом в вузах жестко соблюдаются меры предосторожности, а при выявлении зараженных коронавирусом контактные люди уходят на карантин.

Студенты продолжают учиться в прежнем формате Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очередь на компьютерную томографию легких, которая позволяет увидеть ковидную пневмонию, в Челябинской области растянулась на много дней. В частных клиниках запись ведется на ноябрь месяц. Власти Челябинской области рассказали, как решают эту проблему.

— Сегодня скорая укрепляется дополнительными бригадами. К перевозке людей на КТ скоро приступит «Яндекс.Такси». По моим наблюдениям, очереди уже сократились. Если раньше у каждого приемного пункта стояли по 10-15 скорых, то вчера вечером, судя по видеонаблюдению, только по две-три машины. Схема работы сейчас такая. После первого визита доктора мы наблюдаем за состоянием пациента. Если ему становится хуже, то человек в течение 48 часов должен попасть на КТ. Таким образом, срок ожидания компьютерной томографии с момента первого визита доктора не должен превышать пяти дней, — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Коронавирус в Челябинске

Новая инфекционная больница по Челябинском готова уже на 85-90 %. Срок завершения строительных работ — 1 ноября.

Сейчас идет асфальтирование территории, строится дорога, высаживаются деревья-крупномеры. Как отметила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, возможно, что доставлять пациентов в новую больницу будут машины службы «Яндекс.Такси», с которой власти региона сейчас заключают договор.

— Сроки сдачи важнейшего проекта очень жесткие. Сейчас уже идет благоустройство, готовы первые три корпуса с палатами реанимаций. Они оснащаются комплексами «чистых помещений», которые производятся на заводе в Миассе. Завозится мебель: тумбочки, кровати, — заявила Гехт.

Несколько дней понадобится на оформление всех бумаг, но власти, как подчеркнула Гехт, заинтересованы в скорейшем открытии клиники.

Сейчас такси занимается перевозкой больных на КТ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области ответил на часто задаваемые вопросы, которые связаны с коронавирусом. Ведомство не только рассказало, при каких случаях необходимо вызывать скорую помощь, но и развеяло мифы о новой болезни. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 21 октября 2020 года.

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