Межнациональное единство, идеология, воспитание: на базе ЮУрГГПУ прошло всероссийское совещание проректоров

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Три десятка представителей из более чем 20 вузов Уральского федерального округа, Башкирии, специалисты из федерального агентства по делам национальностей, столичных профильных общественных организаций, руководители подразделений силовых ведомств обсудили методы и практики воспитания молодежи в многонациональной студенческой среде. Всероссийское совещание проректоров по воспитательной работе и безопасности состоялось в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ).

ЗАЛОЖИТЬ ОСНОВЫ

По словам первого проректора ЮУрГГПУ Алексея Богачева участники всероссийского совещания обменялись передовым опытом сохранения межнационального и мультикультурного единства и наметили пути для решения таких проблем.

Все выступающие на мероприятии подчеркивали важность и необходимость профилактики распространения идеологий деструктивного характера в многонациональной студенческой среде. Именно обмен опытом, эффективными методиками позволит в дальнейшем применять эти практики в вузах и в общеобразовательных организациях.

Айказ Микаелян, ведущий консультант Управления по укреплению общенационального единства и профилактики экстремизма на национальной почве ФАДН России

Ведущий консультант Управления по укреплению общенационального единства и профилактики экстремизма на национальной почве ФАДН России Айказ Микаелян отметил, что многонациональное общество похоже на организм, который должен выработать защиту от негативных угроз религиозного и этнического экстремизма.

— В обществе должна быть терпимость, уважение к представителям различных национальностей. Чем больше человек просвещен в этих непростых вопросах, тем меньше он поддается влиянию тех, кто старается разобщить многонациональные коллективы. Многообразие национальностей, межнациональное единство — это формула развития цивилизации, форма развития человека. Это общемировая культура… Такое развитие можно сравнить с молекулой, которая состоит из атомов, с лесом, вбирающим в себя многообразие растений. Профессия педагога для формирования здоровой среды в обществе крайне важна. Педагог формирует личность с раннего возраста, закладывает основы, — подчеркнул Айказ Микаэлян.

ОПЫТ, МЕТОДИКИ, ПРАКТИКИ

Алексей Черкезов, заместитель директора Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях РФ

— Нужно помочь молодым людям, особенно студентам-первокурсникам уйти от экстремистского влияния. Поэтому наш Центр проводит и такие адаптационные встречи с молодежью. Знания — это и есть главная профилактика. Нужно стараться делать все для того, чтобы студент, читая новости или прогоняя через себя любую информацию, мог делать правильные выводы, — сказал заместитель директора Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях РФ Алексей Черкезов.

Проректор по молодежной и социальной политике ЮУрГГПУ Евгений Жоров отметил, что пропаганда национального единства — одна из главных образовательных и воспитательных задач вуза.

Егор Якорев, руководитель кампании «Мы за традиции, мир и безопасность!»

Руководитель кампании «Мы за традиции, мир и безопасность!» Егор Якорев обратил внимание на то, педагоги должны всегда помогать советом тем, кто попал в беду или подвергся какому-то воздействию негативной среды.

Наталья Колмогорова, помощник ректора ШГПУ

Участники совещания познакомились и с опытом работы специалистов Шадринского государственного педагогического университета. Помощник ректора ШГПУ Наталья Колмогорова рассказала, что в их вузе обучается довольно много иностранных студентов, в том числе из стран бывшего СНГ.

— На базе университета мы создали клуб интернациональной дружбы в рамках которого проходят различные мероприятия, такие как, например, «Диалог культур». Здесь студенты делятся своими творческими номерами, кулинарными шедеврами и обмениваются творческим опытом. Главная задача этого мероприятия — сделать так, чтобы наши студенты были едины, несмотря на расовые и национальные различия.

Отметим, что участники совещания приняли решение продолжить работу и общение уже в онлайн-формате.

ДЛЯ СПРАВКИ

ЮУрГГПУ сегодня это:

— Два института, 13 факультетов, почти две сотни образовательных программ

— 12,5 тысяч студентов и слушателей, непрерывное образование СПО (колледж), бакалавриат, магистратура, аспирантура

— Семь учебных корпусов, общежития.

Официальный сайт: cspu.ru.