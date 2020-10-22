Что смотрим: аналитики выяснили телевизионные интересы южноуральцев в период пандемии

Самоизоляция вызвала повышенный интерес к онлайн-кинотеатрам. Трендом стало возвращение к просмотру культового сериала прошлых лет — «Игре Престолов» и интересу к недавнему сериалу «Гранд» российского производства. В среднем с начала 2020 года выбор в их пользу сделал каждый пятый пользователь сервиса МегаФон ТВ. В целом на одного зрителя мобильного телевидения на Южном Урале приходится уже 12 просмотренных многосерийных лент.

В список самых востребованных сериалов наряду с признанными шедеврами — «Игрой Престолов» и «Грандом» также вошли «Содержанки», «Фитнес», «ЧИКИ». Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив статистику просмотров в собственном цифровом продукте МегаФон ТВ.

Если при выборе многосерийных лент жители Челябинской области в основном отдают предпочтение жанру комедии — 38%, то в фильмах больше склоняются к фантастике, боевикам и триллерам. На них в общей доле просмотров приходится 49%. В топе этой категории «Джокер», «Джентельмены», «Ford против Ferrari», «Плохие парни навсегда», «Заражение».

— Челябинцы показали себя активными пользователями мобильного телевидения в этом году. В Уральском регионе нас обошли только соседи из Свердловской области и ХМАО, мы разместились на почетном третьем месте. Пандемия внесла определенные ограничения в жизнь людей, переориентировав нашу работу и увлечения в онлайн-режим. Например, наш мобильный кинотеатр стало посещать на 16% больше абонентов компании, — комментирует директор МегаФона в Челябинской области Анна Козлова.

На МегаФон ТВ доступно свыше 5000 фильмов и 1000 сериалов, смотреть которые можно с компьютера, смартфона или планшета, Smart TV, Android TV или Apple TV. В новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.

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