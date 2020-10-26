Бабушка шести внуков из Челябинска открыла фитнес-клуб и удивляет всех спортивной фигурой

Надежда Медведева признается, что жизнь без движения ей не подходит. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

71-летняя Надежда Медведева много лет тренировала легкоатлетов в спортшколе и занималась физкультурой с малышами в детском саду, а на пенсии открыла семейный фитнес-центр в Тракторозаводском районе Челябинска. Вместо просмотра сериалов и жалоб на здоровье, бабушка шести внуков много ходит по городу пешком, бегает в парке, плетет кружева, ухаживает за огородом и руководит бизнесом. Как ей это удается, рассказываем в материале КП-Челябинск.

Надежда Владимировна производит невероятно приятное впечатление. В ней чувствуется что-то родное и уютное. В фитнес-центр на встречу с нами она пришла пешком. Только представьте: платок на голове, спортивный костюм, кроссовки, рюкзак за спиной и лучезарная улыбка. Про таких говорят: «Всем бы так выглядеть в ее возрасте».

Счастливая бабушка шести внуков и мама троих детей говорит, что жизнь на пенсии только начинается. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Никогда нельзя опускать руки, — считает Надежда Медведева. — В любом возрасте найдется дело по душе. К тому же что такое 70 лет? Это же ерунда. Еще столько всего можно сделать. Дети уже выросли и крепко стоят на ногах. Если не клуб, чем тогда заниматься? Тоже бы, наверное, сидела на лавочке (смеется).

Фитнес-центр Sante, что в переводе с французского означает «здоровье», работает в Челябинске уже несколько лет. Но только год назад Надежда Владимировна ушла с основной работы — инструктора по физкультуре в детском саду. Коллеги и родители воспитанников даже не догадывались, что после занятий с малышами, активная пенсионерка развивает свое дело.

Первое время Надежда Медведева сама вела занятия в фитнес-центре после работы в детском саду. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Быть не в движении Надежда Медведева просто не может. Уроженка Киргизии с детства начала заниматься легкой атлетикой. Любовь к бегу на длинные дистанции оказалась настолько сильной, что до сих пор она бегает по шесть километров в Саду Победы. Самой дорогой сердцу медалью считает серебро ветеранского чемпионата Европы 1994 года в Афинах: бежала марафон — 42 километра 145 метров.

В 45 лет Надежда Медведева пробежала марафон и заняла тогда второе место. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А еще она знает секрет счастливой жизни — не унывать даже в хмурую погоду. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Эта медаль для меня намного дороже золота, которое я тогда выиграла на дистанции 10 километров, — вспоминает мастер спорта по легкой атлетике Надежда Медведева. — Один из спортсменов сборной России после марафона даже посвятил мне стихи. В них есть замечательные строки: «А когда она бежала этот жуткий марафон, в честь нее по всем Афинам раздался церковный звон. Жаль, что жители не знали, как медаль досталась ей. Надя ведь — не только стайер, Надя – мать троих детей».

Надежда Владимировна вместе с мужем Александром воспитала двух сыновей и дочь. Именно дети помогли маме не заскучать на пенсии: подобрать подходящее помещение, сделать ремонт, закупить оборудование и нанять персонал. Сейчас с этим всем женщина справляется сама, хотя изначально было много страхов и сомнений.

Медведевы — спортивная семья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Тяжело осваивать новое и переходить на административную работу, — признается Надежда Медведева. — Сначала я сама даже проводила занятия, а потом появились тренера различных направлений: табата, пилатес, зумба и многое другое. Не все получалось, мы иной раз вообще были на мели: приходилось доставить деньги из своей зарплаты, чтобы заплатить инструкторам деньги за работу. Но когда люди поняли прелесть семейного фитнес-клуба — вместе поплавать в бассейне, сходить в сауну, позаниматься спортом — появились постоянные клиенты.

Злопыхателей, которые бы отговаривали пенсионерку от реализации бизнес-идеи, в окружении Надежды Медведевой не было. Правда, с пессимизмом к задумке относился супруг. Он — профессиональный тренер по лыжам, человек из спорта высших достижений, которому фитнес казался чем-то несерьезным. Но сейчас понял, что это хорошее дело.

— Это же вклад в здоровье, что может быть важнее? — продолжает Надежда Медведева. — Я всегда всем говорю, что тренировки людям только помогают. Спорт дал мне силу воли, самостоятельность, сформировал характер и выносливость. В 90-е годы эти навыки очень помогли: я тогда уже работала в садике, бегала на завод ЖБИ убирать стружку, подрабатывала сторожем и дворником, потому что детей нужно было поднимать. Именно он учит преодолевать боль и справляться с плохим настроением. Я же тоже живой человек, бывает хандра, но умею брать себя в руки.

Надежда Медведева, ее супруг и дочь — почетные жители Тракторозаводского района. Все они — мастера спорта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Находиться в прекрасной физической форме Надежде Медведевой помогает ежедневная зарядка. Если выходит на пробежку, то бежит 6 километров, если нужно отвезти внучку в кружок, идет за ней из одного района в другой пешком и уже вместе с девочкой едет на общественном транспорте.

Выглядеть прекрасно бабушке шести внуков помогает спорт. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На здоровье женщины активный образ жизни сказывается положительно. Людям, желающим сохранить себя в прекрасной физической форме и чувствовать себя счастливым, Надежда Медведева советует делать зарядку, следить за настроением и не унывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru