«Завтра, как обычно, выходим на работу»: водители и таксопарки опровергли информацию о забастовках в Челябинске

Таксисты планируют выйти на линию в обычном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В челябинских СМИ стала появляться информация о том, что водители Яндекс.Такси 23 октября устроят забастовку и не выйдут на работу. На такой шаг их якобы заставили пойти падение доходов и новость о необходимости возить больных коронавирусом. Однако сами водители, подключенные к заказам Яндекса, опровергают эту информацию и уверяют, что завтра таксисты выйдут на работу, как и в обычный день.

— Вчера виделся с водителями, общался, никто не планирует бастовать, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск водитель Алексей. — С кем разговаривал, даже словом никто не обмолвился о забастовках. Всем надо работать и зарабатывать деньги.

Вся шумиха началась из-за одного поста в социальных сетях. При этом никто не проверял, кто автор информации и призыва бастовать. Не исключено, что насолить компании решили обиженные водители, которых отключили от агрегатора за плохое вождение и хамство, а подхватить могли и конкуренты. Сейчас о готовящихся забастовках водителей Яндекс.Такси не слышал только ленивый, поэтому другие компании вполне могут себя выгодно повести в этой ситуации и подлить масла в огонь. В Яндекс.Такси КП-Челябинск сообщили, что подобной информации о забастовках нет ни у компании, ни у партнерских таксопарков, сервис продолжает работать в штатном режиме.

Что касается перевозки больных коронавирусом, то в пресс-службе Яндекс.Такси заявили, что не могут рисковать здоровьем водителей такоспарков-партнеров, поэтому машины будут выделяться для перевозки врачей. И даже для этих целей будет создаваться отдельный флот.

— Никакой забастовки нет и не будет. Грамотные водители в курсе ситуации и прекрасно понимают, что им не придется работать с потенциально контактными людьми. Мы своим сотрудникам разъяснили ситуацию сразу же — на следующий день. Никаких волнений или проблем нет. Наоборот — сейчас все стараются взять как можно больше заказов, чтобы заработать и кормить свои семьи, — подтверждает управляющий автопарка «Столица» Антон Слесарев. Конкуренция большая. Нормальным водителям некогда заниматься ерундой, а провокации устраивают 5-10 человек. Причем делают это всегда и по любому поводу. Знаете, те кто вечно всем недовольны и кто возит «от вокзала за 700 рублей». Будьте спокойны: завтра все пассажиры закажут такси и уедут по своим делам.

Несмотря на то, что всем машинам этого спецфлота выделили специальные защитные экраны между водительским и пассажирскими креслами и ведется усиленная дезинфекция после каждой смены, водители сами заинтересованы в безопасности, поэтому стараются чаще обрабатывать салон антисептиками и проветривать. Кроме того, Яндекс.Такси застрахует водителей из фонда финансовой помощи, в случае, если водитель заразиться или отправиться на карантин.

— Даже если была бы договоренность на перевозку больных коронавирусом, это же дело каждого, кто подпишется, тот пусть возит. Я бы не стал подписываться, но я уверен, что и сейчас мы их возим, просто люди у нас такие — даже если болеют, не скажут, — добавил Алексей.

Информация о забастовках мелькает в прессе уже не первый раз. Алексей вспомнил случай полугодичной давности, когда услышал новость о том, что таксисты планировали не выходить на линию. Вот только забастовка по всей видимости была виртуальная, потому что информацию о ней Алексей узнал пост-фактум по слухам. Была ли она реально — вряд ли, ведь проблем с вызовом такси у горожан не возникало, и работа шла как в обычный день.

Впрочем, все сомневающиеся смогут сами проверить, насколько информация о забастовках подлинна. Завтра можно будет вызвать Яндекс.Такси в любое время суток и убедиться, что оно приезжает без проблем, как и всегда.

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