«Тогда у него началась трансформация»: трансгендер, которого убил новосибирский полицейский, жил и учился в Челябинске

Николай Басаковский трансформировался в Викторию Фото: стоп-кадр ROMB.

Убитый под Новосибирском трансгендер Николай Басаковский почти год жил и учился в Челябинске. Его давняя подруга Мария рассказала «Комсомолке», что он приехал на Южный Урал и поступил в академию искусств. Николай получал образование дирижера академического хора.

— Мы познакомились с Николаем в Петропавловске, когда он пришел обучаться в колледже искуств, — рассказала Мария. — У него был очень специфичный тембр голоса, он параллельно вокалом занимался. Потом встретились уже в Челябинске. Я оканчивала академию искусств, а он поступил на первый курс. Тогда у него началась трансформация: он отрастил волосы, начал пить гормоны и все в этом ключе.

По словам девушки, у Николая складывались непростые взаимоотношения с коллективом, да и вообще с людьми. В Челябинске было много моментов, когда возникали, мягко говоря, недопонимания. Николай не доучился даже год в академии искусств, а затем уехал в Новосибирск.

— После этого мы мало общались. Чем он там занимался и с кем общался, я знаю поверхностно. У него были проблемы с трудоустройством, где-то неофициально работал — танцевал в кабаре или что-то такое, — добавила Мария.

Тело 24-летнего Николая Басаковского нашли в поле под Новосибирском. Позже выяснилось, что его убил 20-летний сотрудник полиции, с которым они встречались несколько месяцев. Причиной для жестокой расправы послужила ревность, — пишет КП-Новосибирск.

По версии следствия, Николая убили еще утром 5 октября в ходе конфликта, поэтому тело лежало в поле больше недели. Свой пол погибший ни от кого не скрывал — он с детства ощущал себя девушкой, а когда повзрослел, решил сменить пол. По документам он был Николаем, но себя называл Викторией.

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