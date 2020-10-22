«Залипаю со спиногрызами»: молодую учительницу из Челябинской области уволили за скандальные сторис в Instagram

Скриншот с видео: 2ch.hk

В Златоусте 24-летняя учительница начальных классов школы №9 Екатерина Шолохова оказалась в центре скандала. Она записывала провокационные сторис в Instagram, в которых присутствовал мат, а также назвала детей спиногрызами. Об произошедшем узнала администрация школы.

— В школе сегодня проведено административное совещание с приглашением Шолоховой Е. А. Она объясняет, что видео было выложено с ее личной страницы обиженным другом, — прокомментировали ситуацию в мэрии Златоуста. — Она была предупреждена ранее, что, как и все педагоги, не должна выкладывать вызывающие фото- и видеоматериалы в интернет

Молодую учительницу отстранили от работы. Она написала заявление об увольнении. Приказ уже был подписан.

Известно, что Екатерина Шолохова окончила Златоустовский педагогический колледж в 2018 году. Учителем в МАОУ СОШ №9 она проработала почти два месяца — с 26 августа.

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