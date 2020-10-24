«Народу много, никто не подошел»: жительница Магнитогорска потеряла сознание в очереди на КТ

Наталья Баловнева упала в обморок, пока ждала свою очередь на КТ. Фото: Полина Коваль

В Магнитогорске 58-летняя Наталья Баловнева упала в обморок, пока стояла в очереди на компьютерную томографию. Дело было холодной ночью, дул ветер. В нескольких метрах от нее стояла толпа людей, но никто даже не подошел и не позвал врача. Позже результат КТ, который она прошла только на следующий день, показала двухстороннюю пневмонию с подозрением на коронавирус.

Наталье дали направление на КТ в частной клинике. Пациентов с полисом принимают в течение трех часов (с 3:00 до 6:00). Она приехала за час до начала приема, к двум часам ночи, и стала 51-й в очереди. Через пару часов женщине стало плохо.

— Очередь вся на улице у здания, потому что внутри мало место, коридорчик узенький. Я стояла-стояла, мне стало нехорошо. Я пошла, думала: где-то мне надо присесть, на какой-нибудь бордюр. Метров 10, наверно, отошла и упала на дороге, — вспоминает Наталья.

Помогать женщине никто не стал. Наталья сама очнулась и буквально отползла в сторону, чтобы ее не задавила машина.

— Голову подняла, смотрю: люди стоят, ходят. Народу очень много было, но никто не подошел, никто врача не вызвал, никто не помог подняться. Я с испуга отползла в сторону с дороги, а там уже сын за мной приехал и посадил в машину.

Сделали КТ женщине только на следующий день. Наталью сразу положили в больницу с двухсторонней пневмонией, поражено 35% легких.

Сейчас жительница Магнитогорска идет на поправку.

— Через три дня меня перевели из бокса в обычную палату. Сейчас лечат от пневмонии, уколы делают, капельницы ставят.

ДЕЛАЮТ КТ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

В мэрии Магнитогорска объяснили откуда берутся огромные очереди на КТ Фото: Валентина ВАГАНОВА

В мэрии Магнитогорска рассказали, что в городе работает четыре аппарата КТ. Всех пациентов направляют на обследование согласно схемам маршрутизации, разработанным по приказу Минздрава Челябинской области.

— В настоящее время медицинские учреждения испытывают колоссальную нагрузку. «НовоМед» оказывает посильную помощь в организации и проведении КТ-обследований, — прокомментировали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Несмотря на то, что томографию лучше проходить по назначению врача, некоторые магнитогорцы делают КТ на всякий случай.

— Между тем, большое количество людей сейчас стремятся пройти обследование уже в первые дни появления симптомов заболевания. Это во многом и служит основной причиной создания очередей в приемно-сортировочных отделениях, где выполняются эти исследования, — добавили в администрации города. — Руководителем медицинского центра «НовоМед» проведение компьютерной томографии взято на особый контроль.

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