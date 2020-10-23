Ура, каникулы! Две недели вместо семи дней! Фото: Олег УКЛАДОВ

Пандемия коронавируса и всплеск сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области внес коррективы в плановый график осенних каникул. Детям вместо недели решили дать отдохнуть 14 дней, а учителям разрешили в это время не приходить на работу даже на традиционные в этот период педсоветы. В мэрии объяснили, как школам организовать процесс и нужна ли для этого отмашка от комитета по делам образования.

— Дата начала каникул в школах может быть разной: решение о сроках школа принимает самостоятельно, — рассказали в администрации Челябинска. — Почти в половине школ города осенние каникулы начнутся 26 октября, в остальных — в срок с 30 октября по 2 ноября. Школам, которые реализуют модель 5+1, рекомендовано начать плановые каникулы в ноябре на неделю раньше запланированных сроков.

Некоторые школы из-за большого числа болеющих детей уже сдвигали сроки каникул, и дети там ранее отдохнули пять-семь дней. Как объяснили в мэрии, им также рекомендовано предусмотреть проведение непрерывных 14-дневных каникул в учебном плане.

— Внесение изменений — исключительно полномочия школ, — подчеркнули в мэрии. — Никаких дополнительных документов, в том числе от учредителя, для этого не требуется. При этом, в соответствии с рекомендациями регионального Минобрнауки, все остальные каникулы в школах должны сохраниться, в том числе весенние.

Работа лагерей дневного пребывания в период осенних каникул в школах запрещена. Загородные лагеря работать могут, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

О продлении осенних каникул на неделю губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил во вторник, 20 октября. За время двухнедельного отдыха школы оснастят рециркуляторам и другими средствами защиты.

Как дети будут нагонять программу, и ответы на другие популярные вопросы, КП-Челябинск давал в материале (это нужно знать не только родителям, но и педагогам).

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