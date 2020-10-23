Женщина перевела деньги мошенникам под предлогом отмены оформления кредита. Фото: пресс-служба УМВД по Челябинску

В Челябинске 42-летняя женщина под предлогом отмены операции по оформлению кредита перевела лжесотрудникам банка около двух миллионов рублей. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Заявление от жертвы аферистов поступило в отдел полиции Советского района. Полицейским она рассказала, что ей позвонил человек, представился сотрудников службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к ее счетам. Для сохранения денег предложил перевести накопления на безопасный счет. Женщина продиктовала звонившему присланные ей в СМС-сообщениях коды и потеряла 35 тысяч рублей.

— Спустя время тот же лжесотрудник позвонил вновь и сообщил, что на ее имя оформлен кредит — около двух миллионов рублей, — уточнили в управлении МВД по Челябинску. — Для отмены операции злоумышленник попросил в тоновом режиме продиктовать ему код отмены операции, присланный в СМС-сообщении, и перевести поступившие на счет деньги на безопасные счета. Женщина поддалась на уловки мошенника и совершила более 120 операций, переведя злоумышленникам около двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ, максимальная санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В полиции еще раз призвали людей к бдительности и еще раз напомнили, что в подобных случаях следует прерывать разговор и перезванивать в банк самостоятельно и никому не говорить коды банковских карт и пароли, присланные в СМС-сообщениях. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству.

В аналогичную ситуацию год назад попала 63-летняя жительница Снежинска. Она перевела мошенникам почти 3 миллиона рублей. Она попалась на распространенную схему, когда аферисты представляются банковскими работниками и предупреждают, что неизвестные пытаются украсть деньги с карты.

НА ЗАМЕТКУ

Как защититься от мошенников

— Не сообщать никому данные банковской карты и поступившие по смс пароли.

— Положить трубку, если просят данные карты. Сотрудники банка никогда не запрашивают такую информацию и не предлагают перевести деньги на другие счета.

— Помните, задача мошенника — напугать вас и не дать времени проанализировать ситуацию. Поэтому он будет настаивать, чтобы вы выполнили его требования как можно быстрее. Не теряйте бдительности и трезво оценивайте происходящее.

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