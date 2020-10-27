Экспортный потенциал Челябинской области представят в виде каталога

Центр поддержки экспорта «Территории Бизнеса» при поддержке министерства экономического развития Челябинской области в целях увеличения объемов экспорта товаров и услуг из Челябинской области формирует Каталог экспортно-ориентированных компаний региона и приглашает предприятия Южного Урала принять участие в его формировании.

Каталог будет использоваться при проведении международных конгрессно-выставочных мероприятиях, форумах, распространяться среди иностранных партнеров для развития экспорта продукции Челябинской области.

Каталог будет содержать информацию о деятельности экспортно-ориентированных предприятий и организаций, их услугах и товарных позициях, что даст возможность оперативно находить потенциальных партнеров.

Для удобства он будет разделен на разделы с описанием сферы деятельности и направлений компаний.

— Экспортный каталог — это уникальный ресурс для информирования потенциальных зарубежных партнеров о продукции и услугах экспортеров Южного Урала.Подобный каталог окажет положительное влияние на развитие и расширение регионального экспорта», — подчеркнула руководитель Центра поддержки экспорта Челябинской области «Территории Бизнеса» Наталья Кондакова.

Для включения в Каталог экспортно-ориентированным организациям необходимо направить заполненную заявку по прилагаемой форме в срок до 13 ноября 2020 года на электронную почту katalog.export74@yandex.ru.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области осуществляется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт, направленного на развитие экспорта и увеличения объема несырьевого неэнергетического экспорта.

При возникновении вопросов по подаче заявки просим обращаться в Центр поддержки экспорта «Территории Бизнеса» Челябинской области по тел.:(351) 214-06-06, e-mail: cpe@fond74.ru.

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